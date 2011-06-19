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Spor

UJFALUSİ'DE MUTLU SON MADRİD (A.A)

19 Haziran 2011 19:58

-UJFALUSİ'DE MUTLU SON MADRİD (A.A) - 19.06.2011 - Galatasaray'ın, prensipte anlaşmaya vardığı Atletico Madrid'in Çek savunma oyuncusu Tomas Ujfalusi ile yarın sözleşme imzalayacağı öğrenildi.  Kulüp yetkililerden alınan bilgiye göre, kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılan oyuncu ile yarın İstanbul'da sözleşme imzalanacak. Ujfalusi'nin ardından aynı kulüpten talip olunan ve büyük bir ölçüde anlaşmaya varılan Jose Antonio Reyes'in de kısa sürede İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.  Talip olunan Uruguaylı oyuncu Diego Forlan ile görüşmelerin ise halen sürdüğü bildirildi.

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