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Spor

Ujfalusi: Reyes devre arasında G.Saray'da

Galatasaray'ın Çek stoperi Ujfalusi, A.Madrid'den eski takım arkadaşı olan Reyes'in sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını açıkladı.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Galatasaray'ın Çek stoperi Ujfalusi, A.Madrid'den eski takım arkadaşı olan Reyes'in sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını açıkladı.


Galatasaray'ın sezon başında Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Ujfalusi, transferle ilgili müjdeli haber verdi. Sabah gazetesinin haberine göre; başarılı Çek defans oyuncusu, eski takım arkadaşı Reyes'in sarı-kırmızılı takıma geleceğini söyledi. İspanyol medyasına açıklama yapan Ujfalusi, "Reyes ile büyük bir ihtimalle Galatasaray'da buluşacağız. Onunla Atletico Madrid'in sağ kanadında iyi ortaktık. Çok zekidir ama yeteneklerini sahaya koyabilmesi için her zaman topla buluşabilmesi lazım. Birebirde çok iyi adam geçer. Atletico Madrid, Reyes'i satarsa çok şey kaybeder. Galatasaray'da kanatta da oynayabilir. İkinci forvet olarak da görev yapabilir" dedi.



'İstanbul'u soruyor'


Reyes ile sürekli konuştuklarını ifade eden Ujfalusi, "Bana İstanbul ve Galatasaray hakkında birçok soru soruyor. Reyes geldiğinde, Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan Atletico Madrid'in sağ kanadı, Galatasaray'a geçmiş olacak" diye konuştu.

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