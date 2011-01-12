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UH-1'in düşme nedeni vertigo mu?

TSK'ya ait olan UH-1 model askeri helikopterlerin 43 yıldır kullanılmakta olduğu biliniyor...

12 Ocak 2011 02:00

T24 - UH-1 model askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesinin ardından yapılan incilemelerde, ilk izlenimler vertigo 'baş dönmesi' olarak adlandırılan durumdan kaynaklandığını ortaya çıkardı.


TSK'ya ait olan UH-1 model askeri helikopterlerin 43 yıldır kullanılmakta olduğu biliniyor. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Ankara’da düşen eğitim helikopterinde 5 pilotun şehit olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Önceki gece düşen helikopter, 6 helikopterle oluşturulan konvoyun 4’üncüsü idi. Gece karanlığında yanlış bir yönde gittiğini fark eden ekip, Tuluntaş Köyü yakınındaki bir vadide saat 21.00 sıralarında “Bulut içi oldum” mesajı geçti. Yön duygusunu kaybeden, gece görüş dürbünleri bulut içinde işe yaramadığı için kendi imkanları ile çıkış yolunu bulmaya çalışan ekip, tıpta “baş dönmesi” olarak geçen “vertigo”ya maruz kalınca helikopter yere çakıldı.

Vertigo nedeniyle 5 kişinin de uzaklık ve yönlerini belirleyemediği, aletleri de okuyamaz hale geldikleri sanılıyor. Dünyadaki kazaların yüzde 6’sının, “vertigo” nedeniyle olduğu biliniyor. Bu nedenle Türkiye’de de pilotlara, her 5 yılda bir özel simülasyon cihazında “vertigo eğitimi” veriliyor. Uzmanlar, UH-1 helikopterin bulut içinde yönünü kaybetmiş olasılığının yanında aşırı buzlanma nedeniyle kazanın yaşanmış olabileceğine de dikkat çektiler. Pilotun buzlanma nedeniyle hızla düşen helikopteri kurtaracak zaman bulamamış olabileceği de ihtimaller arasında.

UH-1’ler 43 yıldır kullanılıyor

ANKARA’nın Tuluntaş Köyü yakınlarında düşen ve 5 pilotun şehit olduğu tek motorlu UH-1 helikopterin enkazı kaldırıldı. Çalışmalar 7 saat sürdü. UH-1 helikopterler, Kara Kuvvetleri’nin envanterine 1968’de girdi. Asker ve yük taşımadan yaralı nakline kadar farklı görevlerde kullanılan UH-1’ler, UH-60 ve AS532 Cougar’larla birlikte Kara Kuvvetleri döner kanat filosunun bel kemiğini oluşturuyor. Öte yandan gece şartlarında helikopter pilotlarının gündüz gibi uçabilmelerini Aselsan tarafından geliştirilen “Gece Görüş Gözlükleri” sağlıyor. Uçuş kaskının üzerine monte edilen AN/AVS 6 serisi gözlükler, ay ışığı ve yıldız ışığı altında pilotlara gerçekçi görüntü veriyor.



 

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