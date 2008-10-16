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Dünya

Uğursuz uğurböceği

Bu uğur böceğinin uğruna inanılmıyor. Asya’dan getirilen uğur böcekleri ekolojik dengeyi alt üst etti. Asyalı böcekleri diğerlerinden ayıran ise hiç de hoş olmayan kokular&

16 Ekim 2008 03:00

Asya'dan getirilen uğurböcekleri Almanya'ya uğursuzluk getirdi. 1990 yıllarda seralarda yaprak bitleriyle savaşmak için Asya'dan Almanya'ya getirilen uğurböcekleri ekolojik dengeyi alt üst etti.

Bir süre sadece seralarda yaşayan katil uğurböcekleri mutasyona uğrayarak vahşi doğaya çıkmaya ve hızla üremeye başladı. Katil uğurböcekleri bununla da kalmadı.

Doğada bulunan ve en zararsız canlılardan biri olan uğurböceklerini avlamaya başlayan katil böcekler için şimdi uzmanlar çare arıyor.

Asya'dan getirilen uğurböceklerin doymak bilmediğini dile getiren biyolog Krzysztof Wesolowski, "O kadar aç bir canlı ki, yiyecek bulamadığında hemcinslerinin yumurtalarına saldırıyor" dedi. Yılda üç defa üreyen bu uğurböceklerin kısa bir zaman içinde yerli uğurböceklerini yok etmesinden korkuluyor.

Biyolog Wesolowski, bu uğurböcekleri diğerlerinden ayırt etmenin de çok kolay olduğunu söyledi. Çünkü bu böcekler parmağınıza konduğunda hoş olmayan bir koku bırakıyorlar.

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