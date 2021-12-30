Uğuroğlu: Soylu, Erdoğan’ın başarısını kıskandı ve sabote etti

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zamanında yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gören dört isim olduğunu, bunların da güç mücadelelerine şimdiden başladığını yazdı.

Uğuroğlu bu dört ismi; Binali yıldırım, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu olarak sıraladı.

Upuroğlu bu isimler arasında saydığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "terör iltisaklı çalışan" iddiasını ortaya atmasını da, Erdoğan'ın dolar kurunu düşürme başarısını kıskanmasına bağladı. Uğuroğlu, "Soylu İBB'deki teröristler konusunu neden gündeme getirdi? Erdoğan'ın başarısını kıskandı ve sabote etti. Siyasi hırs işte böyle bir şeydir” dedi.

Uğuroğlu, "Tayyip'in Partisi AKP cumhur ittifakı için kimi aday gösterecek? Siyasette hesap - kitap çok karışacak ve bakalım; Devlet Bahçeli ne yapacak?” diye yazdı.

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