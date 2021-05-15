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Uğuroğlu: Şaşırma Abdülkadir şaşırma, Erdoğan için Babacan’ın oylarının yükselişi, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarından" çok daha önemlidir

15 Mayıs 2021 07:58

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığına ilişkin bölümünü hatırlatarak, “Şaşırma Abdülkadir şaşırma… Erdoğan için Ali Babacan ve DEVA'nın oylarının yükselişi, ‘İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarından’ çok daha önemlidir” diye yazdı.

Erdoğan ve kadrosu Ali Babacan'a neden koro halinde hücum ediyorlar? Çünkü Ali Babacan, AKP tabanından büyük teveccüh görüyor, partisi de büyük oy devşiriyor” görüşünü ifade eden Uğuroğlu, Selvi’nin söz konusu yazısında aktardığı Erdoğan’a ait "Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar" sözünü hatırlatarak şunları kaydetti:

“Sevgili Selvi; Erdoğan'ın bir zamanlar ‘Hocam’ diye elini öptüğü merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a karşı ‘siyasi ikiyüzlülük ve ihanet’ ettiğini unuttun mu? Erdoğan, Saadet Partisi içindeki, Mescid-i Aksa'ları yıkıp AKP'yi kurarak Millî Görüş'ü parçalamadı mı? Erdoğan bugün artık ‘Gelenekçi’, Ali Babacan ise ‘Yenilikçi’ durumdadır… Siyasetin ruhu bugün budur…”

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