Uğuroğlu, Bekir Bozdağ’ın yıllar önceki MHP’ye yönelik ifadelerini hatırlattı: Bahçeli, bu sözlerin sahibinin Adalet Bakanı yapılması karşısında susacak mı, gürleyecek mi göreceğiz

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül'ün koltuğuna oturtulan Bekir Bozdağ'ın yıllar önce MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözleri hatırlattı; "Bahçeli, bu sözlerin sahibi Bozdağ'ın Adalet Bakanı yapılması karşısında susacak mı gürleyecek mi göreceğiz" dedi.

Uğuroğlu, AKP ile MHP arasında 2009'da "çözüm süreci" sırasında başlayan tartışmaları hatırlattı. O dönem AKP Grup Başkanvekili olan Bozdağ’ın Meclis’te düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Bahçeli’nin "Abdullah Öcalan'ı ancak MHP asar. Ürkeklere değil erkeklere oy verin" ifadesini hatırlatarak sarf ettiği şu sözleri aktardı:

“Peki, ne oldu? Öcalan için idam kararı verildi, karar kesinleşti. Yargıtay, Adalet Bakanlığı'na gönderdi, Bakanlık da Başbakanlığa gönderdi. Peki, Başbakanlık'ta bu idamın önünü kesen kimdi? MHP. O zaman 7 saat görüşme yaptılar. Görüşme sonrasında da idam dosyasının Başbakanlık'ta tutulmasına karar verildi. Bahçeli diyor ki 'Benim imzam yok, göstersinler.' İşte Sayın Bahçeli'nin imzası…

Şimdi diyorlar ki 'PKK muhatap alınıyor.' Ancak PKK'yı muhatap alan ilk ve son kendileridir. Resmî bir belge ile PKK'ya 'Sakın eylem yapmayın. Eylem yaparsanız bölücü başını asarız' deniliyor. Bu PKK'yı muhatap almak demek değil mi? Erciyes Ovası'nda kurt olup Ankara'da kuzu olmamak lazım… Orada uluyorsan Ankara'da da uluyacaksın, Meclis'in çatısı altında da uluyacaksın. Öyle yağma yok. Milletin yanında erkek ama Meclis'te ürkek olacak tavrı biz hiç benimsemedik, kabul etmedik…"

Uğuroğlu, “Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan affını istemesi sonrası yerine Bekir Bozdağ atanınca dedim ki; olmaz, olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar da hata yapamaz… Bahçeli, bu sözlerin sahibi Bozdağ'ın Adalet Bakanı yapılması karşısında susacak mı gürleyecek mi göreceğiz” dedi.

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