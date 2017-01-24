Uğurlar olsun; Mumcu katledilişinin 24. yılında anıldı...

Gazeteci yazar Uğur Mumcu için katledilişinin 24'üncü yılında, hayatını kaybettiği ve sonradan adının verildiği Uğur Mumcu Sokağı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hâlâ bekliyoruz. Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir; onların bulunması için söz verilmişti. Bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlılıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Ankara'nın yanı sıra katledildiği aracının müzeye dönüştürüldüğü Eskişehir başta olmak üzere yurdun birçok yerinde de Mumcu için törenler düzenlendi.

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Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24’üncü yılında, hayatını kaybettiği ve adının verildiği Uğur Mumcu Sokağı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Uğur Mumcu’nun suikasta uğradığı alandaki anma törenine, sevenlerinin ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ve çocukları Özge Mumcu ile Özgür Mumcu katıldı.

Mumcu ailesi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı’na karanfil bıraktıktan sonra Uğur Mumcu’nun anıtına geçip, orada da karanfillerle birlikte yaktıkları mumları bıraktı. Tören, mini konserin ardından, Mumcu anısına saygı duruşunda bulunulması ile son buldu.

Kılıçdaroğlu: Silahı çeken katillerin arkasındakilerin bulunması için söz verilmişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anma töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu suikastının asıl faillerinin bulunması için söz verildiğini; ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, “Uğur Mumcu, bir devrimci, özgürlükten, demokrasiden yana olan bir gazeteci. Bir bilim insanı aynı zamanda. Katledilişinin 24’üncü yılında anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Medya dünyasının, bilim dünyasının önemli bir ismiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hâlâ bekliyoruz. Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir; onların bulunması için söz verilmişti. Bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi. Israrla ve kararlılıkla bekliyoruz. Uğur Mumcu’yu kimler katletti? Böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acısını her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Eskişehir'de de tören vardı

Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde yapılan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu’yu anmak için bir tören düzenledi. Uğur Mumcu’yu anmak için Odunpazarı Belediyesi Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen törene, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Parti Meclisi üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu’yu saygı ve minnetle andığını belirterek, “Bugün Uğur Mumcu’yu minnetle ve saygıyla anarken, onun yazdıkları ve söyledikleri ciddi anlamda bizim önümüze rehber olmalı. Onun cinayeti ile ilgili soruşturmayı ya da davayı sonuçlandırmayı önümüze büyük bir hedef olarak koymalıyız. Bu hedefi de yine Uğur Mumcu’nun işaret ettiği yolla açmalıyız” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu. Uğur Mumcu Anıtı’nın önünde beyaz güvercin salımı gerçekleşti ve karanfiller bırakıldı.

Bir anma da Samsunda'ydı

Samsun’un merkez İlkadım İlçesi’nde bulunan Uğur Mumcu Parkı’nda bir araya gelen siyasi parti, oda, sendika ve dernek üyeleri gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Prof.Dr. Muammer Aksoy’un öldürülmelerinin yıldönümü günlerini içine alan 24- 31 Ocak ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’nı andı. Anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Üyeler daha sonra şiir okudu, şarkılar söyledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan ADD Samsun Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Üyesi Evre Kabadayı, şöyle dedi:”Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin saygın isimleri olan değerli gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile ADD’nin kurucu Genel Başkanı, seçkin hukuk bilgini Prof.Dr. Muammer Aksoy’un alçakça pusular kurdurularak öldürülüşlerinin yıldönümü günlerini alan 24–31 Ocak tarihleri arasını, ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ olarak anıyoruz. Dün aydınlarımızı tek tek katledenler artık ulusumuza ve değerlerimize top yekûn saldırmaktadır. Uğur Mumcu şahsında bizler, aydınlık güzel günler için mücadele eden, mücadele ederken katledilen, tüm aydınlarımızın, yazarlarımızın, bilim insanlarımızın, gazetecilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.” Grup üyeleri, basın açıklaması ardından Uğur Mumcu Anıtı’na kırımızı karanfil bırakıp dağıldı.

Edirne'de de anma töreni vardı

Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24’ncü yıl dönümünde Edirne’nin Keşan İlçesi’nde düzenlenen törenle anıldı. Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Özcan, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından konuşan CHP Keşan İlçe Başkanlığı Gençlik Kolu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz şöyle konuştu:

“24-31 Ocak arasında 1 hafta boyunca buruk hüzünlerle aydın cinayetlerini ve şehit verdiğimiz öncü canlarımızı içimiz yanarak anıyoruz. 1993 yılından bu yana düzenlenen bu hafta, demokrasi ve adaletin kurumsallaşması için el ele veren demokratik kitle örgütlerinin, yerel yönetimlerin, suskun kalmayan tüm aydınların ortak başarısıdır.

"Uğur Mumcu’nun da dediği gibi, 'Masum insanlar öldürülürken susulmaz' Susan da bu insanlık suçuna katılmış olur. Bu masum insanlar, Yahudi de olur, Arap da Hıristiyan da. Ölümlerde ne ırk ayrımı yapılır ne din. Ölen insandır” dedi.

Avukat Belgin Şehirli Yıldırım da Uğur Mumcu’nun hukuki kişiliği ile ilgili bir konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun’ ile 'Ankara’nın taşına bak’ adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı’na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

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