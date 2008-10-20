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Spor

Uğur'dan 2 yıllık imza

Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, prensipte anlaştığı teknik direktör Mustafa Uğur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Ekim 2008 03:00


Bank Asya 1. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, prensipte anlaştığı teknik direktör Mustafa Uğur ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hacı Boydak Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Erciyesspor Basın Sözcüsü Şadi Büyükkeçeci, Mehmet Bulut'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Önceki gün yaptığımız toplantıda Mustafa Uğur'un göreve getirilmesi konusunda mutabakat sağladık. Kayseri'nin tanıdığı bir isim. Başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisine teklif götürdüğümüzde seve seve kabul edeceğini söyledi" diye konuştu.

Erciyesspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Uğur ise, "İki yıl aradan sonra yeniden bu ailenin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımda üçüncü kez görev alıyorum. Dışarıda da çalıştığım takımlar oldu. Erciyesspor'a laf olsun diye gelmedim" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Uğur, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.



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