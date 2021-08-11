Uğurcan Çakır için Lille iddiası!

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, AC Milan'a transfer olan Mike Maignan'ın yerini, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmayı düşünüyor.



Mike Maignan'ın ayrılmasının ardından herhangi bir kaleci transferi yapmayan Lille'in Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Fransız basınından Score.fr'nin haberine göre Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli kaleciyle ilgileniyor. Haberde Leo Jardim'in tüm sezon kale için yeterli performansı göstemeyeceğinde bahsedilirken, Uğurcan transferiyle kaleye büyük bir hamle yapılacağı belirtildi.

Bonservis ücreti için 19 milyon euro ödeyebilir

Öte yandan Fransız ekibinin 19 milyon euro bonservis bedeli olan 25 yaşındaki kaleci için büyük bir ücret ödeyebileceğinden bahsedildi.



Transferin gerçekleşmesi halinde Uğurcan Çakır; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı ile aynı takımda buluşmuş olacak.