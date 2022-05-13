Uğurcan Çakır'dan veda sinyali: Teklif gelirse gitmek istiyorum

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Milli eldiven hayalinin Avrupa'ya gitmek olduğunu ve mantıklı bir teklifin gelmesi durumunda gitmek istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor 'da başarılı kaleci Uğurcan Çakır, geleceği hakkında konuştu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan milli kaleci, mantıklı bir teklifin gelmesi durumunda gitmek istediğini söyledi.

İşte Uğurcan Çakır'ın yaptığı o açıklamalar:

"Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A Takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim. Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim.

Antalya maçında seyirci girince onları çıkarmaya çalıştım, durun daha bitmedi diye. Maç biter bitmez soyunma odasına kaçtım ve ağladım. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Soyunma odasında 1 saat ağlamışımdır, o kadar duygulandım."

Transfer açıklaması

"Trabzonspor'da çok fazla fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Şampiyon da olduk. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun çok mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. Trabzonspor'da 3 kupam var. Gidersem bana kızmayacaklardır. Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum.

EURO 2020 ülkemiz adına da çok zorlu oldu. Bizi destekleyenleri üzdük. 3 maç oynuyorsunuz, anlık performanslar oluyor. EURO 2020'den sonra vicdanım rahattı, elimden geleni yaptım. Yazılan çizilenleri okumadım, sahada her şeyimi verdim.

Küçükken hep Trabzonspor'da oynayan bir oyuncu olmak istiyordum. Önce ahlaklı, sonra başarılı bir kaleci olmak istiyorum. Genç arkadaşlarıma, kardeşlerime örnek olmak istiyorum. İnşallah hepsi benden daha başarılı olur.

Kayserispor maçındaki sözlerimle 'Trabzonspor taraftarı dostluğu gözden geçirsin' demek istedim. Kimseyi şiddete yönlendirmem. Isınmadan itibaren ne bulursa atmaları hiç hoş değildi. Çok çirkin görüntülerdi. Ona çok üzülmüştüm.

Abdullah Avcı zaten çok saygı duyduğum bir teknik adamdı. Buraya geldikten sonra çok babacan, çok düzgün, çok karakterli, iletişimi harika olan bir hoca. Bir Trabzonspor taraftarı olarak, hoca burada 10 sene kalsa çok mutlu olurum. Öyle seviyorum kendisini."

En beğendiği oyuncular

"Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy... Bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Çok beğeniyorum. Takım arkadaşlarım arasında beni en çok Abdüş (Abdülkadir Ömür) zorluyor. Djaniny de iyi.

Vitor ve Edgar birbirini çok iyi tamamlıyordu. Hüseyin oynadı, Denswil oynadı, Ahmetcan oynadı. Kim oynarsa oynasın sistemimiz çok iyiydi. Güven olduğu için herkes birbirini yukarıya çekti.

3 senedir psikolojik destek alıyorum. Her şeyi tek başına aşamıyorsunuz. Destek almak çok önemli. Bazen çok büyük kırılmalar yaşayabiliyorsunuz, onları en aza indirmek için bunu yapıyorsunuz.

Muslera benim hem iş ahlakı, hem duruşu, hem karakteri, hem de yetenekleri ile örnek aldığım bir insan. Muslera idolüm diyebilirim.

Sahaya çıkmadan önce totem yapmıyorum. Dua edip saçlarımı yapıyorum.

En çok konuşan Yusuf Erdoğan ve Dorukhan Toköz. Hiç susmazlar, 3 saat konuşurlar. En az konuşan ise Abdülkadir Ömür ve ben.

Dünyanın en iyisi Messi."