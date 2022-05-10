Uğurcan Çakır'dan Kayserispor taraftarına tepki: Ellerine ne geçtiyse bize attılar; böyle kardeş olmaz!

Kayserispor deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır maç boyunca sahaya atılan maddeler nedeniyle Sarı-Kırmızılı taraftarlara sitem etti. Başarılı kaleci, "Çirkin görüntüler oldu, ayıp. Bir yerimize bir şey olacak diye korktuk. Kardeş takım diyoruz ama kardeş takım olmaz böyle. Taraftarımıza da sesleniyorum bu yaşananları unutmasınlar!" dedi.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında 4-2 mağlup olup kupadan elendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Karşılaşma boyunca tribünlerde kendilerine yabancı maddeler atıldığını ifade eden Çakır, "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak sadece takımı tebrik ediyorum. Taraftar ellerine ne geçtiyse sahaya attı, şampiyon takım geldi buraya. Böyle olmasını beklemiyorduk. Çirkin görüntüler oldu, ayıp. Bir yerimize bir şey olacak diye korktuk. Kardeş takım diyoruz ama kardeş takım olmaz böyle. Taraftarımıza da sesleniyorum bu yaşananları unutmasınlar. Biz onları böyle ağırlamadık!" dedi.