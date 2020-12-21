Uğurcan Çakır’a İtalya’dan büyük talip

İtalya Serie A’nın önemli takımlarından Roma, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır’ı takibine aldı. İspanyol kaleci Pau Gomez transferinden beklediğini bulamayan Roma, transfer için Trabzonspor'un kapısını çalmayı planlıyor.

Fanatik’ten Yakup Çınar’ın haberine göre, performansı ile dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır için roma 15 milyon euro’luk bir teklifle Trabzonspor’un kapısını çalacak. Teknik direktör Fonseca’nın Uğurcan’ı istediği ve Uğurcan’ın Roma’nın transfer listesinde ilk sırada olduğu belirtildi.

Geçen sezon Lille'in resmi teklif yaptığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Uğurcan Çakır kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Genç kalecinin Serie A'da oynamaya da sıcak baktığını gelen haberler arasında.