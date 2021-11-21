Uğur ve Özak Tekstil'de işten çıkarılan işçiler, hem patrona hem de DİSK'e tepki gösterdi

Urfa'da bulunan Uğur Tekstil fabrikasında, DİSK Tekstil’in bölge temsilcisi Mehmet Türkmen’i işten çıkarmasının ardından işten atılan 100 işçi direniş kararı aldı. İşçiler sendikaya da patrona da tepki gösterdi.
Uğur Tekstil fabrikasında çalışan işçiler DİSK Tesktil sendikasında örgütlenerek ekim ayında Çalışma Bakanlığı’ndan yetki belgesi aldı. Sendikanın yetkiyi almasından kısa süre sonra ekim ayı sonunda fabrika yönetimi işlerin yetersizliğini gerekçe göstererek kapandıklarını belirtti. 300 işçi işsiz kaldı ve direnişe başladı. Direnişin ardından fabrika tekrar açılarak toplu sözleşme kararı alındı. Ancak sözleşme süreci başlamak üzereyken DİSK Tesktil, direniş boyunca süreci yürüten bölge temsilcisi Mehmet Türkmen’i ‘sendika yönetimiyle uyumsuzluk’ gerekçesiyle 11 Kasım’da işten çıkardı.
Sendika Türkmen’in işten çıkarıldığını 18 Kasım’da yaptığı açıklamaya duyurdu. Aynı gün fabrikada sendikaya örgütlü 100 işçi işten çıkarıldı. Ayrıca Özak Tekstil fabrikasında DİSK Tekstil Sendikası’na üye işçiler ücretsiz izne çıkarıldı.