Uğur Tütüneker İsviçre'den sınır dışı edildi

İsviçre 2. Lig ekiplerinden FC Wil antrenmanı polis tarafından basıldı. Baskında İsviçre’de çalışma izni bulunmadığı gerekçesi ile FC Wil’in yeni Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, yardımcısı Necati Uzun, sınır dışı edildi.

Savcılık ise Türk teknik adamların yasalara aykırı girişimde bulunup bulunmadıkları yönünde araştırma yaptığını açıkladı. Uğur Tütüneker ve yardımcısı Necati Uzun çalışma izin belgeleri gelene kadar Türkiye’de kalacaklar.

İsviçre’de oturma ve çalışma izni bulunan yardımcı antrenör Ercüment Şahin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, polisin görevini yaptığını, çalışma izinlerinin bir an önce gelmesini beklediklerini söyledi.

FC Wil, sorunlar çözülene kadar teknik direktörsüz olarak antrenmanlara devam edecek.