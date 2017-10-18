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Uğur Türe, Baykal'ın tedavisi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ın dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof

18 Ekim 2017 14:56

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal\'ın dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından da değerlendirilmesini sağladı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu konuda devreye girmesi gece Varşova dönüşünde gerçekleşti. Kendisiyle irtibata geçilen Prof. Türe, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla gece İstanbul\'dan Ankara\'ya getirildi. 
Prof. Türe\'nin Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'ne ameliyatları gerçekleştiren ve tedaviyi sürdüren doktorlarla bir araya geldiği, Baykal\'ın durumuna ilişkin ortak bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Prof. Türe\'nin de süreci takip ettiği öğrenildi.

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