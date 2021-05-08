"Uğur Şahin’in aşılanma kampanyasına destek için Haziran ayında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor”

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü belirterek Sinovac ve Biontech aşılarına ilişkin edindiği bilgileri aktardı. Çin’den gelen aşı tedarikinde sorunların aşıldığını, Sinovac aşısının Türkiye’ye yeniden gelmeye başlayacağını ifade eden Acet, Haziran’da da 30 milyon doz Biontec aşısının geleceğini, Uğur Şahin’in aşılama kampanyaya destek için aynı ayın içinde Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti.

“BioNTech aşısıyla ilgili pozitif haberler haziran ayı ile sınırlı değil” diyen Acet, “Temmuz’da 14 milyon daha olmak üzere Ağustos ve Eylül’de bu rakamlar artarak 90 milyon doza kadar ulaşacak” diye yazdı.

Sağlık Bakanı Koca’nın “yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği” bilgisini paylaştığını aktaran Acet, “Böyle bir hedefe ulaşılabilirse, 3,4 ay içerisinde, nüfusun yüzde 70’ine yakınının aşılanması mümkün olabilecek. Eğer bu başarılabilirse Türkiye, yaz aylarını daha rahat geçirebilecek, sonbahara ise, yeni kısıtlamalara ihtiyaç duymadan girebilecek” görüşünü ifade etti.

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