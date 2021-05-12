Uğur Şahin'den patent tartışması değerlendirmesi: Kısa veya orta vadede küresel aşı üretimini arttırmaz

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Dünyada Koronavirüs aşılarının patentlerinin kaldırılması konuşulurken BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Endüstrileşmiş ülkelerin yoksul ülkelere sadece bir kere yardım etmesinin yeterli olmayacağını anlaması gerektiğini" söyledi. Şahin, patentlerin kaldırılmasının kısa veya orta vadede küresel aşı üretimini etkilemeyeceğini söyledi.

Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan Şahin, uzun vadede de yoksul ülkelere aşı tedariği yapılmasını istediğini ifade etti.

"Endüstrileşmiş ülkelerin sadece bir kere yardım etmenin yetmeyeceğini anlaması gerekiyor" diyen Şahin, hükümetler, üreticiler ve kurumların yoksul ülkelere düzenli olarak yardım etmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahin, BioNTech'in aşılarını yoksul ülkelere kar etmeyeceği fiyatlara sattığını ifade etti.

Bir kez daha fikri mülkiyet koruması haklarının kaldırılmasının bir çözüm olmadığını dile getiren Şahin, "Bizim aşımızı üretmeyi veya tedarik etmeyi sınırlayan unsurlar patentler" dedi. Şahin, patentleri koruyan hakların geçici olarak kaldırılmasının kısa veya orta vadede küresel aşı üretimini çoğaltmayacağını vurguladı.

Şahin, "Aşı üretiminin önemli noktasının formül değil, ham madde tedariki ve dağıtım ağının ne kadar etkili olduğudur" değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmalar, geçen haftalarda ABD'nin Koronavirüs aşılarının patentlerindeki korumanın kaldırılmasına destek vermesiyle alevlenmişti.