Uğur Şahin: Bu sene sonunda 5-11 yaş arasındaki çocuklar için aşı kullanılabilir

Köln Belediyesi, BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e onur belgesi takdim ederken, her iki bilim insanına Köln Üniversitesi tarafından da "fahri doktora" unvanı verildi. Türeci ve Şahin, Köln Belediyesi'nin onur defteri olan "Altın Defteri" imzalarken, aşı olduklarını da vurguladılar. Şahin, çocuklarda aşı kullanımına ilişkin de, "Belki bu senenin sonunda 5-11 yaşındaki çocuklar için aşı kabul edilirse kullanılabilir" dedi.

Şahin ve Türeci, Köln Belediyesi'nde katıldıkları törenin ardından WDR Köln Radyosu'na açıklamalarda bulundu. Şahin'in açıklamaları şöyle:

"İlk başta tabi babalarımıza, annelerimize teşekkür etmemiz lazım. Onlar zor durumda Almanya'ya geldiler, lisanı bilmiyorlardı, aileleri arkadaşları Türkiye'de kaldı. Onları anmamız lazım ilk başta. Almanya bizim artık yeni yaşadığımız yer oldu, onu kabul edelim. Almanya'da bizim yardımımız olsun, hiç çekinmeden insanlara buraya nasıl yardımcı olmamızın peşindeyiz.

"12-15 yaşında olan çocuklara zaten aşımız var ve kullanılıyor. 5-11 yaşında olan çocuklar için de aşı deneylerini yaptık. Bu ay sonuna kadar dosyalarımızı vereceğiz ve en azından birkaç hafta sürecek bu dosyalardan aşımızın kabul olup olmayacağı. Belki bu senenin sonunda 5-11 yaşındaki çocuklar için aşı kabul edilirse kullanılabilir."

Türeci de, aşı olup olmadıklarına ilişkin soruya "Tabii ki aşı olduk" yanıtını verdi.