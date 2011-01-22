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Spor

UĞUR MUMCU'YU ANMA KOŞUSU YARIN KARTAL'DA İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2011 12:24

-UĞUR MUMCU'YU ANMA KOŞUSU YARIN KARTAL'DA  İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Atletizmde, araştırmacı-gazeteci merhum Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Koşusu yarın İstanbul'da yapılacak.    Kartal Uğur Mumcu Mahallesi, Uğur Mumcu Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi önünden saat 10.00'da başlayacak yarış, öğrenciler arası ve serbest stilde düzenlenecek.  Kartal Belediyesi tarafından organize edilen yarış, kulüplü büyükler, kulüplü gençler, masterler kategorilerinde 6 kilometre (2 tur) üzerinden koşulacak. Gençler ve büyüklerde (kadın-erkek) ilk 3'e girenlere para ödülü dağıtılacak. Kulüp takım tasniflerine kupa, diğer kategorilere de madalya verilecek. 

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