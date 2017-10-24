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Uğur Mumcu'nun evinin kapısındaki levhayı çaldılar!

"25 yıl önce asılan pirinç plaket çalınmış"

24 Ekim 2017 18:59

Bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun Ankara'da yaşadığı apartmanın girişinde yer alan 'Uğur Mumcu bu evde yaşamıştır' yazılı pirinç alaşımı tabela çalındı. Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars olayı Twitter'dan duyurdu.

Olayla ilgili iki tweet atan Aybars, “Kapının önünden ‘Uğur Mumcu bu evde yaşamıştır’ yazan, 25 yıl önce asılan pirinç plaket çalınmış. Sokaktaki tüm apartmanlardaki pirinç yazılar vs. çalınmış" diye yazdı.

 

Hırsızlık olayına tepki

 

Aybars’ın tweet’lerinin altına yorum yazanlar, “Üzülmeyin lütfen. Unutmadık, unutmayacağız”, “Yüreklerde yazan, ‘Uğur Mumcu sonsuza kadar yaşayacaktır’ yazısını çalamayacaklarından, pirinç plaketlerle idare ediyorlar” diye tepki gösterdi.

 

Anıtındaki tabela da çalınmıştı

 

Uğur Mumcu’nun, suikasta uğradığı ve hayatını kaybettiği evinin karşısındaki anıtına da sene başında saldırı olmuş, ‘Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’ yazılı metal tabela çalınmıştı. Olayın ardından Çankaya Belediyesi tarafından çalınan tabelanın aynısı yapılarak anıtın üzerine asılmıştı. Ancak ikinci tabela da çalınma riskine karşı daha sonra plastik harf ve rakamlarla değiştirildi.

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