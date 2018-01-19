Uğur Mumcu'nun ailesinden 'Vatan Partisi' açıklaması

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars, Vatan Partisi’nin gençlik örgütü olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) isimli kuruluşa ilişkin açıklama yaptı. Özge Mumcu Aybars, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, TGB isimli kuruluşun düzenlediği ‘Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’nun 24-31 Ocak ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ ile hiçbir bağlantısının olmadığını ifade etti.

Bağlantılı değil

Özge Mumcu Aybars, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bir siyasi partinin gençlik örgütünün başlattığı ‘Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’ ile anma etkinliği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ile 50+STK’nın katıldığı 24-31 Ocak ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ ile bağlantılı değildir. um:ag’ın MEB onaylı ‘Araştırmacı Gazetecilik Kursu’ 22’nci dönem öğrencileri ile eğitimlerine başlamıştır. ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’nın programı da bir iki gün içinde duyurulacaktır. 24 Ocak 2018 günü Selda Bağcan aramızda olacaktır. Her kurumun Uğur Mumcu’yu anmakta özgür olduğunu hatırlatır, kurumumuza gelen sorular nedeniyle bu açıklamayı yapmanın zaruri hale geldiğini belirtiriz.”