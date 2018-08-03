Uğur Mumcu'nun ablası Beyhan Gürson hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası, avukat Beyhan Mumcu Gürson hayatını kaybetti.

Gürson'un hayatını kaybettiğini, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars sosyal medya hesabından paylaştı. Aybars "Halam Beyhan (Mumcu) Gürson’u dün gece kaybettik. Acımız büyük" dedi.

Gürson'un kardeşi Ceyhan Mumcu ise "Ailemizin en büyüğü Ablam Av. Beyhan GÜRSON'u kaybettik. Üzüntümüz büyük" ifadelerini kullandı ve cenazeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Maltepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mamak Ortaköy Mezarlığına defnedilecektir."