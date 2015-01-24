'Uğur Mumcu yazılarını halkın çıkarları, hak ve hukuku için kaleme aldı'

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayın Yönetmeni Orhan Tüleylioğlu, Uğur Mumcu'nun halkın çıkarları, hak ve hukuku için kaleme aldığını söyledi.

T24’e konuşan Orhan Tüleylioğu, Uğur Mumcu'nun güçlü bir yazar, titiz bir araştırmacı, usta bir gazeteci, ödün vermez bir Atatürkçü, bir devrimci demokrat olduğunu söyledi.



Tüleylioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Yazılarını halkın çıkarları, hak ve hukuku için kaleme alan Uğur Mumcu, “Bir topluma karşı işlenecek en büyük suç, o toplumun çağdaşlığa dönük pencerelerini faşizmin tuğlalarıyla birer birer örmektir” diyerek gericiliğe karşı çıktı.

Ona göre, çağdaş insan, emeğin üstünlüğüne, demokrasinin erdemine ve bağımsızlığın kutsallığına inanan adam demekti. “Hukuk devleti, hepimiz için” diyordu.



Özgürlüklere, ancak kendi özgürlüklerimiz tehlikeye düşünce sahip çıkma ikiyüzlülüğü sürüp gittikçe açmazlardan kurtulmamızın olanağı olmadığını her fırsata belirtiyor ve şunları söylüyordu: “Her yerde ve her zaman barışı savunmak, emperyalist savaşlara, teröre ve terörizme karşı çıkmak, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe inanan insanların ortak görevidir.



Silahların sustuğu, düşüncelerin kır çiçekleri gibi özgürce serpilip geliştiği günler; ne yazık ki, günümüz insanının hiç gerçekleşmeyecek bir özlemi gibi görünüyor.

Terör ile savaşanlar, hiç olmazsa, insanlığın bu ortak özlemini yüreklerinde taşımalıdırlar. Çünkü yaşama sevinci ve umudu bu özlemlerden kaynaklanıyor.

Silahların sustuğu, düşüncelerin kır çiçekleri gibi açtığı günleri göreceklere ne mutlu!”

Bilgimizi, özgürlüğümüzü çoğaltan; duygularımızı ve düşüncelerimizi zenginleştiren kitaplarını okuyanlara ne mutlu!”