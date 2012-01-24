Uğur Mumcu ölümünün 19. yılında anıldı

T24 - CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, siyasi cinayetlerin çözülerek, bunların faillerini ve arkasında olan insanları adalete teslim etmek gerektiğini söyledi.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca, gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 19. yılı dolayısıyla Harbiye'deki Uğur Mumcu anıtı önünde düzenlenen anma töreninde konuşan Salıcı, Uğur Mumcu'nun katilleri yakalanmış olsaydı, Hrant Dink cinayetinin gerçekleşmeyeceğini iddia ederek şöyle dedi.



''Türkiye, siyasi cinayetlerle hesaplaşmak zorundadır. Siyasi cinayetleri çözüp bunların faillerini ve arkasında olan insanları adalete temsil etmek durumundayız. Aksi takdirde bu ülkenin baskıdan kurtulması ve otoriter rejim meraklılarından kurtulması mümkün değil''



Uğur Mumcu ile birlikte İsmail Cem, Gaffar Okkan'ını da birlikte andıklarını dile getiren Salıcı, her üçünü de saygıyla andıklarını kaydetti.



Salıcı, bugün en önemli amaçlarınını Mumcu'yu anmak olduklarını ifade ederek ''Mumcu, 19 yıl önce karşısına çıkmaya cesaret edemeyen insanlar tarafından katledildi. O katiller o gün bulunamadı ve bulunması yönündeki tüm çabalarda sonuçsuz kaldı'' dedi.



Konuşmanın ardından Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Salıcı, Uğur Mumcu'nun bazı kitaplarını sokaktaki vatandaşlara dağıttı. Bu arada bazı partililer ellerinde ''Uğur'suz günler yaşanıyor'' yazılı pankart taşıyarak, çeşitli sloganlar attı.







