Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde İzmit'te anıldı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu ölümünün 25\'inci yılında İzmit\'te adını taşıyan parkta törenle anıldı.

Ankara\'da, 24 Ocak 1993\'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25\'inci yıl dönümünde İzmit\'te isminin verildiği parkta anıldı. Anma törenine Mumcu\'nun meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törene katılan Uğur Mumcu\'nun yeğeni Evren Mumcu yaptığı konuşmada, \"İzmit halkına böyle bir tören düzenlediği için teşekkür ediyorum ailem adına. Kurtuluş Savaşı\'ndan beri mücadele veren İzmit\'in kurtuluşu için Erzurum\'dan İzmit\'e gelip Rum ve Ermeni çetelerle çarpışan kadın kahraman Kara Fatma, Yahya Kaptan, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve daha dün Oğuz Kaan Usta, Musa Özalkan ve bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bu ülke belki çok kayıplar verdi ama bugün yine dünyanın kaderini değiştirecek zaferlere imza atıyor\" dedi.

Anma töreni, vatandaşların Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakmasının ardından sona erdi.



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