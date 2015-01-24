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Uğur Mumcu kabri başında anıldı

Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya çok sayıda vatandaş katıldı

24 Ocak 2015 17:48

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 22. yılında kabri başında anıldı. Bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet yazasrı Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, TBMM Başkanvekili ve eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu'nun kabrine, Güldal, Özge ve Özgür Mumcu çiçek bırakıp, mum yaktı. Mumcu'nun kabrini ziyarete gelenlere teşekkür eden Güldal Mumcu, "Ruhu şad olsun. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Bu arada, ilkokul üçüncü sınıfa giden 8 yaşındaki Ilgın Tilkioğlu da üzerinde "İzindeyim Uğur Amca" yazan karnesini Mumcu'nun mezarına bıraktı. Tilkioğlu, "Fikirlerinin doğrultusunda, izindeyim. Seni unutmayacağım" ifadesini kullandı. Vatandaşlar da Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bıraktı.

 

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