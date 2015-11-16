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Uğur Mumcu dede oldu

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars'ın dünyaya getirdiği erkek bebeğe Uğur Deniz ismi verildi

16 Kasım 2015 13:40

24 Ocak 1993’te Ankara’da aracına bomba konularak katledilen Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi.  

51 yaşında hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun torununa Uğur Deniz ismi verildi.

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