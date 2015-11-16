Uğur Mumcu dede oldu

<p><span style="line-height:1.5;">24 Ocak 1993’te Ankara’da aracına bomba konularak katledilen </span><span style="line-height:1.5;">Cumhuriyet yazarı </span><strong style="line-height:1.5;">Uğur Mumcu</strong><span style="line-height:1.5;">'nun kızı </span><strong style="line-height:1.5;">Özge Mumcu Aybars</strong><span style="line-height:1.5;">, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. </span></p>\r\n\r\n<p>51 yaşında hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun torununa <strong>Uğur Deniz</strong> ismi verildi.</p>\r\n