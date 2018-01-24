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Uğur Mumcu, Ayvalık'taki evinin önünde anıldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- GAZETECİ-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25’inci yıldönümünde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yazları kaldığı evinin önünde düzenlenen törenle anıldı

24 Ocak 2018 19:25

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- GAZETECİ-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25’inci yıldönümünde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yazları kaldığı evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.
Ankara\'da, 25 yıl önce, evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Ayvalık Tapu Kadastro Sitesi’ndeki evinin önünde tören düzenlendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubeleri tarafından düzenlenen törene, Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, CHP İlçe yönetimi ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Uğur Mumcu’nun evinin önüne konulan fotoğrafının üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi Ömer Duran Yağar yaptığı konuşmada, “Demokrasi ve Adalet Haftası’nda, 24 Ocak 1993’te evinin önünde katledilen Uğur Mumcu ile birlikte, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Necip Hablemitoğlu, Gaffar Okkan, Doğan Öz, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink gibi aydınlanma şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Sevgili Uğur Mumcu, araştırmacı gazeteciydi ve toplumumuzun başına gelebilecek tehlikelere karşı haykıran biriydi. ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’nda yurdumuzda demokrasi ve adaletin kurumsallaşması, yaşadığımız acı olayların tekrar yaşanmaması için demokratik kitle örgütlerini ve siyasi partilerimizi hep birlikte mücadele etmeye bir kez daha davet ediyoruz” dedi.
Ayvalıklı şair Turgut Baygın’ın okuduğu şiirin ardından tören sona erdi.

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