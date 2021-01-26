Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından "Gençlik Araştırmaları" kategorisi ödülü Cumhuriyet muhabirlerine verildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Uğur Mumcu adına bu yıl 28’incisi düzenlenen Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’nde Cumhuriyet gazetesi muhabirleri İlayda Kaya ve Leyla Kılıç’a, “Gençlik Araştırmaları” kategorisinde ödül verildi.

“Sağlık”, “Basın”, “Gençlik Araştırmaları” ile “Bilim ve Araştırma” dalında 19 isme verilen ödül töreni önceki gün Eskişehir Özdilek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Pandemi nedeniyle internet üzerinden düzenlenen törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Tıpkı Uğur Mumcu gibi birçok değerli isim ocak ayında vefat etti. Adeta bir yaprak dökümü yaşadık. Hepsini özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

"Uğur Mumcu'nun yolunda gideceğiz"

Törene mesaj gönderen Özge Mumcu Aybars da “28 yıldır unutmayacağız, unutmadık diyoruz” diye konuştu. İlayda Kaya, “Bu kategoride bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Genç gazeteciler olarak Uğur Mumcu’nun yolundan giderek gerçekleri duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Leyla Kılıç da “Mesleğimizi doğru olandan sapmayarak, hiçbir mevki makam ve paranın değer biçemeyeceği ilkelerle icra ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz” dedi.