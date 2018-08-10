Uğur Mumcu anıtının yanındaki tepki çeken trafo taşınacak

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlamasıyla katledilen gazeteci - yazar Uğur Mumcu için yapılan anıta saygısızlık büyük tepki çekti. Mumcu için yapılan anıtının yanına elektrik trafosu dikildi. Tepkiler üzerine yetkililer trafonun yerinin geçici olduğunu ve daha uygun bir yere taşınacağını söylediler.

“Uğur Mumcu Mücadele Ödülü” sahibi Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Uğur Mumcu’ya yönelik saygısızlığı sosyal medyadan duyurdu.

Candan, Uğur Mumcu Anıtı’nın bitişiğine elektrik dağıtımcısı Başkent Elektrik tarafında konulan trafonun fotoğrafını paylaşıp “Başkent Elektrik'ten Uğur Mumcu Anıtına saygısızlık. Başka yer mi kalmamış. Bu ucube derhal kaldırılsın” dedi.

Candan daha sonra “ Uğur Mumcu Anıtına saygısızlık yaptıkları gibi başkent destek sorduğum hiç bir soruya da cevap vermemiş dilekçe verinden başka bişeyde dememiştir” mesajını paylaştı ve Başkent Elektirk’ten gelen “Talebiniz hakkında telefonla görüşülerek tarafınıza bilgi verilmiştir. İyi günler dileriz” yanıtına ise “Hiç bir şekilde sorduğum sorulara cevap verilmemiştir” diye karşılık verdi.

Habertürk'ün haberine göre, Başkent Elektrik yetkilileri trafonun yerinin geçici olduğunu belirterek daha uygun bir yere taşınması için çalışmaların başlatıldığını ve trafonun taşınacağını söyledi.

"Küfrümün bile sizden kıymetli olduğunu fark ettim"

Uğur Mumcu ’nun kızı ve oğlundan da anıta yönelik saygısızlığa tepki geldi.

Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars sosyal medya hesabından, “Babamın öldürüldüğü yere bu yaptığınız saygısızlık! Bu trafo buradan kaldırılmadığı sürece her gün yazmaya kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz!” mesajını paylaştı.



Oğlu Özgür Mumcu ise “Küfredecektim fakat küfrümün bile sizden kıymetli olduğunu fark ettim. Gel kafamıza dik trafonu rahatla” ifadesini kullanarak tweet attı.