Uğur Mumcu 25 yıldır yok: Vurulduk ey halkım! Unutma bizi

24 Ocak 1993 Pazar günü arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 25. yılında çarşamba günü anılacak. Panellerle, söyleşilerle, fotoğraf sergileriyle, adına verilen ödüllerle anısı yaşatılan Mumcu için düzenlenen anma programlarının merkezi Ankara olacak.

Ankara

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), Çankaya Belediye ve Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği 25. Adalet Demokrasi Haftası etkinlikleri, 24-31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın 24 Ocak programı saat 12.00’de “Uğur Mumcu Sesleniyor” etkinliğiyle başlayacak. Karanfil ve mumlarla Uğur Mumcu’nun sokağında düzenlenen etkinliğe Selda Bağcan katılacak.

CebeciAsri Mezarlığı’nda saat 14.30’da anıt mezar ziyareti yapılacak. Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle saat 15:15’te Çukurambar’da Uğur Mumcu Parkı’nın açılışı yapılacak.

Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da Gürsel Gökçe’nin “Uğurlu Yıllar” adlı fotoğraf sergisi açıldıktan sonra saat 19.30’da Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu, müzik dinletisi sunacak.

58 kuruluşun katılacağı hafta, açıkoturumlarla, panellerle, söyleşilerle, fotoğraf ve belgesel gösterimleri ve müzik dinletileriyle, piyano resitaliyle devam edecek. Son gün olan 31 Ocak’ta katledilen gazeteci Muammer Aksoy’un anıtmezarı ziyaret edilecek.

İstanbul

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Kadıköy Belediyesi’nin gerçekleştireceği “Türkiye’de Gazeteci Olmak Gazeteci Ölmek!” etkinliğinin 4'üncüsü, 24 Ocak Çarşamba günü saat 19.30’da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte 15 gazeteci, yazar veöldürülen gazetecilerin yakınları söz alacak. CHP Maltepe Gençlik Kolları 23 Ocak’ta, “Uğur Mumcu ve tüm demokrasi şehitlerini anıyoruz” etkinliği düzenleyecek. Küçükyalı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek, Aydın Engin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve gazeteci Murat Aksoy konuşma yapacak.

Eskişehir

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin, Uğur Mumcu Parkı’nda 24 Ocak’ta düzenleyeceği anma programı, Mumcu’nun bombalı saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenecek. Tören saat 13.30’da başlayacak. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de “Uğur Mumcu Anma Konseri” düzenlenecek. Konsere konuk sanatçı olarak Sadık Gürbüz katılacak.

Zonguldak

Zonguldak Demokrasi Platformu’nun 24 Ocak’ta gerçekleştireceği anma programında, Uğur Mumcu’nun bilinmeyen fotoğraflarının yer aldığı sergi açılacak. Anma programında; CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Umut Oran ile Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya Uğur Mumcu’yu anlatacak.

Maden Mühendisleri Odası Lokali’nde düzenlenecek program saat 18.00’de başlayacak. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, “Uğur Mumcu’ya Saygı” başlıklı etkinlik düzenleyecek. Ankara’daki vakıf binasında 26 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlik, saat 14.00’te başlayacak. “Türkiye’de eğitim hakkı” başlıklı açıkoturumda Vakıf Başkanı Erdal Atıcı ve eğitimci yazar Dr. Niyazi Altunya konuşma yapacak.