Uğur Meleke'den Süper Lig'in 'potansiyel yıldızları'

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Uğur Meleke, geçen sezonun ışığında gelecek sezon parlaması muhtemel yıldız futbolcularla ilgili analizde bulundu.

Meleke'nin 5 oyuncuyu bulunduran listesinde; Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür, Alanyaspor'dan Efecan Karaca, Bursaspor'dan Sinan Bakış, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ve Adanaspor'dan Sami Can Keskin yer aldı.

Uğur Meleke'nin 22 Haziran 2017 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan "2018'e damga vurabilecek 5 futbolcu" başlıklı yazısı şöyle:

"Ozan Tufan, 2013-14 sezonunda Bursa’da ilk 11’de oynamaya başlamıştı ama esas patlamayı 2015’te yaptı.

"Yusuf Yazıcı’yı Süper Lig’de sahaya ilk kez süren Hami Mandıralı idi ama genç yıldızı kitlelerle tanıştıran performans 2017’de geldi. Peki 2016-17 sezonunda kalabalıklara kendini yeterince tanıtma fırsatı bulamayan yıldız adayları kimlerdi acaba? Kimler, 2018’de Türk futboluna damga vurabilirler?

1- ABDÜLKADİR ÖMÜR (TRABZONSPOR)

"Aslında o da aynen Yusuf Yazıcı gibi, 2015-16’da Türkiye Kupası’nda A takım formasıyla tanıştı. Ama şansı Yusuf kadar yaver gitmedi Abdülkadir’in. Mehmet Ekici sorunu yaşanmasa Yanal’ın Yusuf’u oynatma niyeti de yoktu, Yusuf biraz mecburi yıldızı oldu 2017’nin. Eğer 2018’de de bir başka mecburiyet oluşursa sıra Abdülkadir’de diye düşünüyorum ben. Birkaç gün sonra 18’ini dolduracak Abdülkadir’in ofansif yeteneğini kupadaki Kızılcabölük maçlarını izleyenler biliyorlar. Ama bence esas hedef, onun defansif yönünün de gelişmesini sağlamak ve Abdülkadir’den iki yönlü bir merkez oyuncu çıkarmak olmalı. Fiziksel olarak Abdülkadir’e benzeyen Kante’nin bu yönünü nasıl avantaja çevirdiğini izliyoruz hepimiz. Abdülkadir de top kazanma özelliğini geliştirip Trabzon’da Onazi’nin rolünü hedeflemeli.

2- EFECAN KARACA (AYTEMİZ ALANYASPOR)

"27’sine gelmiş tecrübeli bir oyuncunun bu yaştan sonra patlamasını beklemek biraz hayalci, biliyorum. Ama onda bir Jamie Vardy, bir Steve Savidan çıkışı hissettiğim için heyecan duyuyorum Efecan’la ilgili. Bu sezona kadar kariyerinde hiç Süper Lig maçı yoktu aslında. 25’inde Alanya’ya üçüncü kümedeyken transfer olmuş, üçüncü ve ikinci lig şampiyonluklarında büyük rol oynamıştı. İsmi Efecaninho olmadığı için Süper Lig’e gelince kulübeye mahkum oldu, ama yıldızların peş peşe sakatlanmasıyla kasım ayında kendini ilk 11’de buldu.

"Susiç’in onu çok tutmasıyla da bir daha formayı bırakmadı. Hem savaşçı, hem de çok yetenekli bir orta saha oyuncusu. Muazzam bir özgüveni var ve her geçen maç ondaki başka bir pırıltıyı seziyorsunuz. Bu hızla gelişirse, 30 olmadan daha büyük bir maceraya atılması olası.

3- SİNAN BAKIŞ (BURSASPOR)

"Kayserispor ikinci ligdeyken yedekti orada. Ama Türkiye Kupası’nda alternatif oyuncuların forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkat çekti Sinan. Beşiktaş’a ve Galatasaray’a kupada attığı goller onu Bursaspor’a taşıdı. Hamzaoğlu ve Topçu’nun gözüne giremedi ama ondaki potansiyeli bilen Adnan Örnek ligin son 4 haftasında Sinan’a sağ açıkta şans verdi.

"Bence golü iyi koklayan bir santrafor ama sağ açıkta bulduğu fırsatı da iyi değerlendirdi. Eğer düzenli oynamaya devam ederse, gelecek sezon adından söz ettirebilir gibi.

4- AMİR HADZİAHMETOVİC (ATİKER KONYA)

"20 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu, Aykut Kocaman’ın geliştirdiği sayısız gençten birisi. Sol açık, sağ açık, merkez orta saha, nerede ihtiyaç varsa oynadı bu sene. 44’ü Konya’da, 8’i milli takımda bir yılda 50 maçı geçenlerden. Top ayağına yakışıyor, kumaşı iyi. Sağ ayakla soldan girip denediği şutları biraz daha geliştirirse, daha fazla skor yapabilecek potansiyeli de var.

"Konya’da Aykut Kocaman’dan sonra Mustafa Reşit Akçay’ın göreve gelmesi, sanırım onun da forma sürekliliğini koruyacak.

5- SAMİ CAN KESKİN (ADANA)

"Düşen Adana’nın ligde kalma ihtimali yüksek birkaç oyuncusundan biri. 2015-16’da takımı Süper Lig’e çıkaran ana arterlerden biriydi, ama iki Renan transfer edilince kulübeye mahkum oldu. 23 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında sol bekte bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi ve düşen takımın az sayıda yükseleninden biri oldu. Eğer bir şekilde ligde kalabilirse, daha fazla yükselme potansiyeli var gibi."