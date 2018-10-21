Uğur Meleke'den Fenerbahçe yorumu: Bu futbol prime-time'ı hak etmiyor

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, 0-0 sona eren Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından “Bu futbol prim-time’ı hak etmiyor” yorumunda bulundu. “Prime-time takımı değil bu bence” diyen Meleke, bu kalitede bir takımın ancak gündüz 13:00’te oynayabileceğini söyledi.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Phillip Cocu’yla ilgili de “Kalıcı olmak istiyorsa artık şunu anlamalı: Süper Lig’de bir İstanbul büyüğünün A planı, uzun santrforuna şişirip serseri top kazanarak hücum etmek olamaz” ifadelerini kullanan Meleke, şöyle devam etti:

“Bu ligin koşullarında bir büyük takım bunu sıkışan bir maçın son çeyreğinde düşünebilir ama A planı bu olamaz. Dün son yarım saatte orta sahalar yürüyerek geçilmeye başlandığında her 2 takım da bolca pozisyon buldu ama o Rus Ruleti bölümüydü maçın. Her iki ekip de atabilirdi, ikisi de atamadı. Cocu bence o son yarım saate bakıp çok pozisyon ürettiklerini, iyi oynadıklarını filan zannetmemeli.”

*Uğur Meleke’nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Ekim) nüshasında yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.