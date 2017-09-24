Uğur Meleke'den derbi yorumu: Son 10 yılın en iyi maçıydı

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan; 5 kırmızı kart, iki penaltı ve 3 gole sahne olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Uğur Meleke, "Son 10 yılın en iyi maçıydı" yorumunda bulundu.

Maçtaki çekişmeye vurgu yapan beğenilen yorumcu, maçın adamı olarak Fenerbahçe'nin orta sahadaki ikilisi Josef ve Ozan'ı gösterdi.

Uğur Meleke'nin 24 Eylül 2017'de Hürriyet'te "Son 10 yılın en iyi maçıydı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Skordan ve hakem kararlarından bağımsız olarak önce şunu söylemem gerek: Son yılların en çekişmeli maçını izledik ligde. İki hocaya, sahaya terlerinin son damlasına kadar bırakan 28 futbolcuya gönülden tebrikler her şeyden evvel...

- Bu çok büyük maçı analiz etmek içinse, iki bağımsız perdeye ayırmamız gerek sanırım: 11’e 11 oynanan bölümde istediklerini sahaya yansıtan taraf Fenerbahçe’ydi. O bölümü 1-0 kazanmayı hak ettiler. Ancak 45’le 85 arası, yani kırmızı kartlardan Janssen’in golüne kadar ibre büyük ölçüde Beşiktaş’a döndü. Hem Fenerbahçe’nin en iyisi Mehmet Ekici’nin çıkışı, hem de etkisiz Talisca’nın yerine istekli Negredo’nun girişi maçın ritmini değiştirdi o bölümde. Beşiktaş’ın o 40 dakikada maçı dengeleyememesi siyah-beyazlıların talihsizliği.

İlk perde

- 11’e 11 oynanan bölümde Aykut Kocaman’ı yeni stratejisi için tebrik etmek gerek:

- Net bir 4-3-2-1 oynadılar. Sahada kenar hücumcusu yoktu; Giuliano-Valbuena ikilisi, Janssen’in arkasında duble oyun kurucu rolü üstlendiler. Tottenham’da Kane’in arkasındaki Dele Alli-Eriksen gibi. Bu tercih, Fenerbahçe’nin göbekte beşli bir kalabalık bulmasını sağladı; ilk devrede merkeze sahip oldular.

Özellikle Isla-Giuliano-Valbuena-Ekici’nin tamamının sağda buluştuğu bazı anlar, Fenerbahçe’nin ofansta en etkili olduğu anlardı. Souza yengeç gibi bir ilk yarı oynadı, Mehmet Ekici futbolu çok özlemiş. Janssen’in de bu etkili gruba kattığı enerjinin hakkını teslim etmek gerek.

Ve ikinci perde

- İki takımın da 10’ar kişi kalmasından sonra ise el Güneş’e geçti adeta. Kocaman, sahanın en iyisi Ekici’yi çıkararak orta saha üstünlüğünü kaybetti. Şenol Hoca’nın da koşan, arayan, isteyen Negredo’yu sokmasıyla siyah-beyazlılar çok daha efektif hücum etmeye başladı Kadıköy’de.

- Negredo aslında bu arayışının ödülünü 60’ta almıştı ama Cem Satman’ın yanlış ofsayt bayrağı İspanyol oyuncuyu haklı golünden etti, puan da böyle kaydı ellerinden. Ancak Leipzig maçında Talisca’nın yerinde Negredo’yu bekliyorum ben.

Kocaman'ın faul oyunu

Fenerbahçe çizgileri tek adamla oynadığı için hızlı hücumları hep faulle kesti. İlk 45’te 12 faul yaptılar, 11’i hücumculardan. Büyük bölümü de Beşiktaş hücum tohumlarını ekerken. Savunma dörtlüsünün ilk devrede tek faulü vardı, o da Neto’nun kırmızısı.

Hakem için çok zor maç

- Quaresma’nın ilk faulü zaten kırmızıydı. Neto’nun, Atiba’nın, İsmail’in kartları doğru. Pepe’nin Janssen’e dirseği de kırmızı.

- Medel, Janssen’in üstüne yüklendi, Atiba’nın kolu açıktı, penaltılar doğal. Ozan’ın koluysa bitişikti. Negredo’nun iptal edilen golünde Satman’ın bayrağı hatalı. Gol nizamiydi.

Hasan’ın bileğe basışı da bence penaltı olmalıydı.

Maçın adamı: Ozan-Souza

Ozan’ın yükselişi muazzam. Biraz şanslı olsa, iki golü olabilirdi. Souza önce merkezde, sonra stoperde büyük oynadı. İki tartışmalı ismin bu maçta öne çıkmaları enteresan.