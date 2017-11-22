Uğur Meleke'den Beşiktaş-Porto maçı yorumu

Spor yorumcusu ve Hürriyet yazarı Uğur Meleke Beşiktaş’ın sahasında Porto ile berabere kaldığı maçın ardından, ‘’ Devre 1-1 bitmişti. Beşiktaş’a liderlik için zaten beraberlik yetiyordu. O noktada belki 10 hocadan 8’i oyunu tutmayı dener, hatta belki bir defansif değişiklik bile yapabilirdi. Şenol Güneş yapmadı. Takımını daha da coşkuyla oynamak üzere gönderdi sahaya’’ diye konuştu.

İlk yarıda Porto’nun daha etkili olduğunu belirten Meleke, ikinci yarıda farklı bir Beşiktaş olmasını Cenk Tosun’a, ‘’Cenk 40’ta, Beşiktaş sahada adeta yok olmuşken bir golü yoktan var etmekle kalmadı, ikinci yarıdaki tutkusuyla takımını ateşledi ve bambaşka bir devre izledik Dolmabahçe’de’’ sözleriyle bağladı.

İkinci yarıda Medel’in girmesini ve 1-1 Beşiktaş’a yetse de bu skorla yetinmeyip hücum oynamasının önemini belirten Uğur Meleke’nin 22 Kasım 2017 tarihinde ‘’21 Kasım Salı, saat 21’’ başlığıyla Hürrriyet’te yayınlanan yazısı şöyle:

Vodafone Park’taki maçı sanırım iki ayrı perdede değerlendirmek lazım: İlk 45 dakikada isteyen, arzulayan, ısıran taraf Porto’ydu.

Serseri topları kazandılar, seri biçimde çevirdiler ve yarattıkları tehlikelerden birini de değerlendirdiler. Bu bölümde top siyah-beyazlılarda olduğunda da topsuz Beşiktaşlılar’ın hareketsiz kaldığını not etmek gerek.

45’ten sonraysa hikâye değişti. Hikâyeyi değiştirense, belki de bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk 5 haftasında turnuvanın en heyecan verici adamı, Cenk Tosun’du. 40’ta, Beşiktaş sahada adeta yok olmuşken bir golü yoktan var etmekle kalmadı, ikinci yarıdaki tutkusuyla takımını ateşledi ve bambaşka bir devre izledik Dolmabahçe’de. Bu noktada kesinlikle Güneş’in de hakkını teslim etmek gerek, çünkü Beşiktaş bugün grubunu lider olarak tamamladıysa 21 Kasım gecesi saat 21’de yapılan iki hamlenin çok büyük katkısı var:

1)- Devre 1-1 bitmişti. Beşiktaş’a liderlik için zaten beraberlik yetiyordu. O noktada belki 10 hocadan 8’i oyunu tutmayı dener, hatta belki bir defansif değişiklik bile yapabilirdi. Güneş yapmadı. Takımını daha da coşkuyla oynamak üzere gönderdi sahaya. Beşiktaş 30 dakika boyunca Porto’ya top göstermedi ikinci devrede. Bu grubun sırrı bu: Savunma yapan kazanamazdı bu grupta. Oynamaya mecbursunuz. Beşiktaş da oynayarak doğruyu yaptı.

2) - Tosiç’in çıkış sebebi her ne olursa olsun, oyuna Medel’in girişi harika karar. Çünkü ilk yarıda Brahimi ve Ricardo Pereira çabukluklarıyla Beşiktaş’ı zorlamışlardı, sonra bu sürat ekibine Corona da katıldı. Eğer Medel ikinci devrede çabukluğuyla Porto girişimlerine yanıt vermese, işimiz çok daha zor olabilirdi. Şenol Güneş, 21 Kasım 2017’de, soğuk bir İstanbul gecesinde saat 21’de verdiği iki doğru kararla getirdi turu.

Beşiktaş son maça liderliği garantilemiş biçimde, Türk futbolunun puan rekorunu kırmak için çıkıyorsa bir adamın daha özel performansının da altını çizmek gerek: Pepe, bu sezon büyük maçlarda hep büyük oynadı. Tosiç ilk yarıda anlamsız şekilde uzun vurmakta ısrar etti, oysa Pepe oyun kurarken de sakindi. Beşiktaş’ın bu coşkusu ve deneyimiyle, çok kötü bir kura çekmezse çeyrek final şansının da yüksek olduğunu düşünüyorum ben.