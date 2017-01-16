Uğur Meleke: Orta sahaya bir adam şart, Mehmet Ekici aranacaktır muhakkak

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Adanspor'la 2-2 berabere kaldığı maça ilişkin olarak "Antalya ve G.Birliği maçlarının bir kopyasını oynadı Fenerbahçe. Bekleyen ve kontra arayan ekipleri çözemiyor, Lens’in ayağına bakıyorlar. Orta sahaya pas kalitesi yüksek bir adam şart. Mehmet Ekici aranacaktır muhakkak" dedi.

Meleke'nin Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Antalya ve G.Birliği maçlarının bir kopyasını oynadı Fenerbahçe. Bekleyen ve kontra arayan ekipleri çözemiyor, Lens’in ayağına bakıyorlar. Orta sahaya pas kalitesi yüksek bir adam şart. Mehmet Ekici aranacaktır muhakkak.

Maçtan 1 saat önce Fenerbahçe’nin ilk 11’i açıklandığı anda müsabakanın hikâyesinin nasıl gelişeceğini tahmin etmek bence çok zor değildi: Bir şampiyonluk yarışçısı, iç sahada lig sonuncusunun karşısına Ozan-Mehmet-Souzaorta üçlüsüyle çıkıyorsa burada bir cesaret eksikliği vardır zaten.

Lens'e mahkumlar

Hele ileri üçlünün içinde Van Persie ve Sow yokken bu tercih yapılıyorsa, ileri altılıda net bir kalite eksikliği de oluşur. Adana teknik direktörü Levent Şahin’in ilk 11’i görür görmez ellerini ovuşturduğuna, Fenerbahçe’yi aynen Antalya ve G.Birliği gibi zor durumlara düşüreceğini tahmin ettiğine eminim. Düşürdüler de. Fenerbahçe, kendilerine ayna tutan, küçük Fenerbahçe gibi oynayan her takıma karşı zor durumlara düşer bu anlayışla. Eğer orta sahaya yetenek takviyesi yapılmaz, sahadaki pas kalitesi yüksek isimlerin sayısı artırılmazsa, hücumlar Lens’in kişisel becerisine mahkum olmaya mecbur.

Advocaat şaşırttı

Bu sezonun en iyi oyuncusu Mehmet Topal’ın sakatlığı tabii ki şanssız. Ama sahadaki gri orta saha sayısını azaltma adına bir şans oldu bu Fenerbahçe’ye. Karavaiev sahadaki gol düşünen oyuncu sayısını bir artırdı ama Adana’nın neredeyse kendi ceza alanına sıkıştığı ikinci devrede Van Persie’nin sadece 11 dakika alması akıl almaz. Advocaat büyük hoca. Fenerbahçe’yi de geliştiriyor kesinlikle. Ama dün gece bence çok formsuzdu. Gerek 11 tercihi, gerekse değişiklikler, Dirk Advocaat’ın alışılmış kalitesinin altında.

Aatif protestosu can sıkıcı

AATIF kötü bir maç oynadı şüphesiz. Özellikle 45-60 arası orta sahada yaptığı üst üste kayıplar göze battı. Ama bence sebep, Faslının özgüven kaybıydı, tribün protestosu iyice düşürdü moralini.

Teknik direktör karnesi

Dick Advocaat: 44’te Mehmet sakatlandığında Alper’i değil, takım panikteyken adaptasyonu zor olacak Karavaiev’i oyuna sokuşu bence kötü karar. Van Persie’yi de oyuna daha erken almalıydı.

Levent Şahin: SON 2 maçta Eyüp Arın, bu yapının temellerini atmıştı zaten. Cem, Ahmet, Samican gibi yerlilerin girişi, enerji artışı sağlamıştı Adana’da. Şahin de bu malzemeye ihanet etmedi.

Maçın hakemi Serdar Çınar

KOMAN’ın kolları açıktı, verdiği penaltı doğru. İlk yarıdaysa Souza’ya yapılan penaltıyı kaçırdı.