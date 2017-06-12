Uğur Meleke: Organizasyonumuz yok; sadece 4 gol vardı sahada

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Milli Takım'ın Kosova galibiyetini, "Belirgin bir organizasyonumuz yok. Sadece daha kaliteli ve daha tecrübeli oyunculardan oluşmamızdan kaynaklanan 4 gol vardı sahada" sözleriyle yorumladı.

İki takım arasındaki kalite farkını vurgulayan Meleke, 19 yaşındaki Cengiz Ünder'in Milli Takım'ın değişmez bir parçası olacağını savunarak maçın adamı olduğunu söyledi.

Uğur Meleke'nin Hürriyet'te yayımlanan 12 Haziran 2017 tarihli, "9 puan gerekiyordu, aldık" başlıklı yazısı şöyle:

"Geçen Kasım’da oynadığımız Kosova’ya göre daha farklı bir rakip vardı dün gece karşımızda. Grupta geride kalan maçlarda Finlandiya dışında kimseden puan alamayınca kadroyu gençleştirme ve hedefleri Euro 2020’ye çevirme kararı aldılar. Dün İşkodra’da, Kasım’daki maçımıza göre ilk 11’lerinden 6 oyuncu değişmişti ve hepsinin yerini gençler almıştı. 1993 ve üstü doğumlu 8 oyuncuya şans verdiler, doğrusu biraz çabuklaşmışlar ama kesinlikle daha dağınıklar.

"Kalite Farkı"

"Bizim milli takımınsa İşkodra’da da tanımlanabilir bir oyun ortaya koyduğunu söylemek güç. Pazartesi günü FIFA 136’ncısı, dün gece de FIFA 173’üncüsüyle oynadık. Yani Moritanya’dan, Nijer’den, Vietnam’dan zayıf iki rakiple. 180 dakikanın büyük bölümünde FIFA 25’incisi olduğumuza dair emareler yoktu. Öyle 8-10 pas üst üste yaptığımız birkaç hücum var belki. Belirgin bir organizasyonumuz yok. Sadece daha kaliteli ve daha tecrübeli oyunculardan oluşmamızdan kaynaklanan 4 gol vardı sahada. Bir de Cengiz’in, Çağlar’ın, Yusuf’un oynamasından duyduğumuz mutluluk. Belli ki liglerin bitmesiyle birlikte bizim futbolcular kontağı kapatmışlar. Neyse ki kontak kapalı halimiz bile yenebiliyor Kosova’yı.

"Şimdi geride 4 maç kaldı ama aslında kaderimiz, 2-5 Eylül’de, yani sadece 4 gün içinde oynayacağımız Ukrayna-Hırvatistan maçlarında belli olacak. Şu anda kontak kapatan oyuncularımız Ağustos’ta yeni sezonu iyi açarlar, o iki maçı kazanırlarsa ilk iki ihtimalimiz çok güçlenecek. Gruptaki 3 direkt rakibimiz Hırvatistan-İzlanda-Ukrayna’dan hiçbirini yenemememiz, 3 maçta sadece 2 puan toplamamıza rağmen Eylül’e umutlu gidiyor olmamız, büyük fırsat doğrusu.

"Duran top klasiği"

"Kasım’da ilk Kosova maçında Mehmet Topal’ın partneri Ahmet Çalık, Finlandiya önünde Ömer, dün geceyse Çağlar’dı. Gruplarda 6 maçı geride bıraktık ama bizim cephede değişen bir şey yok, hâlâ stabil bir savunma ikilimiz yok. Değişmeyen bir başka konu da duran toplardan yediğimiz sıradan goller. Dün Kosova takımının en uzunu 1,92’lik Rrahmani kafayla o golü atarken altında kalıp sıçrayamayan adamın Selçuk olmasına şaşırmadık sanırım. Bir milli takım klasiği.

Maçın yıldızı: Cengiz Ünder

"Dördüncü milli maçında ikinci golü. Milli takımın değişmezi olma yolunda.

"Bir de Kosova'ya gidelim"

"Dost ülke Kosova ile Dünya Kupası elemelerinde eşleşmek mutluluk verici. Umarız bir sonraki maçımız Arnavutluk’ta değil Kosova’da olur.

"Emre Mor sıkıyor"

"Sanırım çalım yapmadan da pas verilebileceğini bilmiyor bu çocuk. Üstelik milli takımda artık onun yaşıtları da var, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı gibi. En azından Cengiz ve Yusuf’un olgunluğuna bakıp Emre Mor da artık kolektif oynamayı öğrenmeli.

Teknik direktör karnesi

Albert Bunjaki

"Genç teknik adam, neredeyse tümüyle değişen ekibini bir takım bütünlüğüne sokmaya çalışıyor ama henüz başarılı olduğunu söyleyemeyiz. İşi gerçekten zor.

Fatih Terim

"Sahaya çıkardığı 11 tartışılabilir. Ancak maçı bitirirken sahada Çağlar, Cengiz, Yusuf ve Emre Mor’un olması tüm Türk sporseverleri mutlu etti şüphesiz."