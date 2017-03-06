Uğur Meleke: Mehmet'in kolu da var, Skertel'in rakibini kucaklayıp durdurması da; gol iptal edilmeliydi

Hürriyet gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın 91. dakikada attığı golle mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin olarak "Güneşli pazar gününde Fenerbahçe maçını izleyen herkese plaket vermek gerek" dedi.

Meleke, Topal'ın topa elle müdahale ettiğini de belirterek golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Meleke "Golde Mehmet’in kolu da var, Skrtel’in rakibini kucaklayıp durdurması da. Gol iptal edilmeliydi." diye yazdı.

Meleke, ligde 4 hafta sonra kazanan Fenerbahçe'nin galibiyetini "Advocaat dün gece 70’te Sow-Van Persie’yi sokarken farklı bir şey yapıp Kjaer’i çıkarmasa, tam da Einstein’lık olmaya gidiyordu hikâye. Bence dün Fenerbahçe’nin esas kazanımı şans eseri alınan 3 puan değil, Advocaat’ın nihayet farklı bir şey denemesi." sözleriyle yorumladı.

Uğur Meleke'nin Fenerbahçe-Osmanlıspor maçına ilişkin Hürriyet'teki yazısı şöyle:

Fenerbahçe,15 gün önce Kasımpaşa maçına göbekte Ozan-Mehmet-Souza ile çıkıyor. Gol yok, pozisyon yok. Devrede Fernandao girerken Sow çıkıyor. 86’da son değişiklik hakkı Hasan’dan yana kullanılıyor.

Antep’te göbekte Ozan-Mehmet-Alper başlıyor. İlk değişiklik için 70’nci dakika bekleniyor. Son değişiklik de ön libero Souza. Sonuç 1-1...

Dün gece Kadıköy’de rakip bu kez Osmanlı... Göbekte Ozan-Mehmet-Souzabaşlıyor. Einstein’ın basit bir özeti var bu durumla ilgili: “Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yaparak, farklı sonuçlar beklemektir.”

Advocaat dün gece 70’te Sow-Van Persie’yi sokarken farklı bir şey yapıp Kjaer’i çıkarmasa, tam da Einstein’lık olmaya gidiyordu hikâye. Bence dün Fenerbahçe’nin esas kazanımı şans eseri alınan 3 puan değil, Advocaat’ın nihayet farklı bir şey denemesi...

Hepsine plaket gerek

90 dakikada 35 faul, 8 kart var. Belki o kadar daha kart olması gerekirdi. Şu güneşli pazar gününde stada gelip bu kadar çok duran bir maçı izleyen herkese plaket vermek gerek.

Sarı kartlar neden çıkmıyor

4’üncü dakikada Lens’i önce Pinto sonra Prochazka çekiyor. 23’te de Vrsajevic, Lens’i tutarak durduruyor. Hepsi umut veren atağı kesiyor, hepsi sarı kart olmalı. Ligin en fazla faul çalan ve kart çıkaran hakemi Alper Ulusoy, bu pozisyonları kartsız geçiyor.

Ama belli ki aklı geçmişte kaldığı için 27’de Pinto’nun Lens’e yaptığı sıradan bir faulde Pinto’ya sarı kart çıkarıyor. Kart uygulamalarının yanlışlığına mı yanarsın, sistemli faullü oyuna müsaade edilmesine mi, yoksa bir hatayı başka bir hatayla telafi etmeye kalkışmasına mı? Ulusoy, çok kötüydü dün gece.

Afrika Kupası'ndan dönemediler

N’diaye düşük viteste. Traore yeni yeni dönüyor. Aboubakar, ilk devrenin gerisinde. Moussa Sow gitti, yerine sanki ikizi döndü. Afrika Kupası’na 16 oyuncu gönderen bir ülke olmak, bize pek yaramadı galiba.

Maçın yıldızı: Mehmet Topal

Lens’i dışarıda bırakırsak Fenerbahçe takımının en yeteneklisi. Kötü sezonun ayakta kalanı.

Teknik direktör karnesi

Dick Advocaat 15 gün önce bir açıklamasında 3 forvet, 2 ofansif orta saha kullandığını söylemişti. Onun ofansif orta saha dediği Souza ve Ozan, ne ofansifler, ne de orta saha! Advocaat çok formsuz.

M.Reşit Akçay: Kenarda ligin en yüzdeli golcülerinden Webo beklerken, Bifouma’nın saç baş yolduran son vuruşlarını seyretmesini, o güzel felsefi anlatımlarından biriyle açıklamasını bekliyorum doğrusu.

Maçın Hakemi: Alper Ulusoy

Golde Mehmet’in kolu da var, Skrtel’in rakibini kucaklayıp durdurması da. Gol iptal edilmeliydi.