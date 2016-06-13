Uğur Meleke: Kadro mühendisliği ancak bu kadar yanlış yapılırdı, Ozan'ın yerine koyacak ön libero yok!

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, A Milli Takım'ın 1-0'lık Hırvatistan mağlubiyetiyle ilgili "Kadro mühendisliği ancak bu kadar yanlış yapılabilirdi.Ozan’ın kilo fazlası var ama onun yerine koyacak ön libero yok" dedi. Fatih Terim'in Fransa'ya neden 5 çizgi adamı götürdüğünü de soran Meleke, "Hakan Çalhanoğlu’nu kenarda kullandığımıza göre turnuvaya niye 5 çizgi adamıyla (Hakan Çalhanoğlu, Arda, Volkan Şen, Emre ve Olcay’la) gittik?, Buradaki Olcay ekstrası yüzünden kadroda olması gereken ön libero alternatifi yok." ifadesini kullandı.

Uğur Meleke'nin "En az savaşan takım biziz" başlığıyla yayınlanan yazısı (13 Haziran 2016) şöyle:

Hırvat kamuoyu takımlarının çok yetenekli olduğunu biliyor ama Dinamo Zagreb lobisiyle milli takımın başına geçmiş Caciç'e güvenmiyorlardı.

İlk maç itibariyle Caciç’in kendisine güvenmeyenleri mahcup ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Merkezde Badelj tercihiyle geçirgenlik sorununu çözdü, sağ açıkta da Pjasa’yı kullanmayarak kalabalık-mücadeleci bir orta saha kurdu. Hırvatlar dün öğleden sonra hücumdan savunmaya geçişte bir Klopp ya da bir Heynckes takımı gibiydiler kesinlikle. Bu kadar yetenekli bir takımın bu kadar çok serseri top kazanması takdire şayan.

Eğer bir maçta her 10 sahipsiz topun 7’sini bir taraf kazanıyorsa diğer tarafın galip gelme şansı mucizelere kalıyor zaten.



Mühendislik hatası

Peki bizim takımın bu kadar çok orta saha özellikli oyuncuyla bu kadar az top kazanmasını nasıl açıklamalı? Bizde Arda general, Oğuzhan general, Hakan Çalhanoğlu general.

Orada asker özellikli Mehmet’imiz olabilirdi ama onu da anlamsızca stoperde kullanarak yok ettik.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu’nu kenarda kullandığımıza göre turnuvaya niye 5 çizgi adamıyla (Hakan Çalhanoğlu, Arda, Volkan Şen, Emre ve Olcay’la) gittik?

Buradaki Olcay ekstrası yüzünden kadroda olması gereken ön libero alternatifi yok.

Ozan’ın kilo fazlası var ama kadroda onun yerine koyacak ön libero yok! Kadro mühendisliği ancak bu kadar yanlış yapılabilirdi herhalde.

Topal ön liberoya

İspanya’ya karşı şansımız olması için Mehmet ön liberoya kaymalı. Bir miktar serseri top kazanılmalı. Turnuvada şu ana kadar eksik savaşan tek bir takım yok, en düşük mücadele eden ekibin Türkiye olması kabul edilebilecek bir şey değil.

MAÇIN ADAMI: BADELJ, merkezde kazandığı toplarla Topal’ı anımsattı. Bizde olan ama orda kullanmadığımız Topal’ı!

MAÇIN KIRILMA ANI: CENK Tosun, kart görene kadar hava toplarında bizi ayakta tutmuştu. Onun çekingenliği gardı düşürdü.