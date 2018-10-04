Uğur Meleke: Galatasaray 14 santimlik boy farkıyla maçı kaybetti

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Galatasaray'ın deplasmanda Porto'ya 1-0 kaybettiği maçı değerlendirdi.

Galatasaray'ın en azından beraberliği hak ettiğini vurgulayan Meleke, "Dragao’da en azından beraberliği hak eden G.Saray, basit bir detayla, Nagatomo’yla Marega arasındaki 14 santimlik boy farkıyla kaybetti maçı" diye yazdı.

Meleke'nin Hürriyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dün akşam Lokomotiv-Schalke ve Porto-Galatasaray maçlarını peş peşe izledim. Grup olağanüstü dengeli. Herkes kazanmayı çok istiyor ama güç dengeleri nedeniyle maçlarda kaderi küçük detaylar belirliyor. Önce Ruslar, bir anlık konsantrasyon eksikliğiyle üzgün ayrıldılar sahadan. Ardından da Dragao’da en azından beraberliği hak eden Galatasaray, yine basit bir detayla, Nagatomo’yla Marega arasındaki 14 santimlik boy farkıyla kaybetti maçı. Bir zamanlama hatası mıydı, eşleşme ya da yerleşim hatası mıydı, elbette bunun cevabını en iyi Terim biliyor. Ama Devler Ligi böyle. Sonucu küçük detaylar belirliyor.

Oysa maçın genelinde Onyekuru ve Sinan harikalardı. Uluslararası bir yıldızı, Brahimi’yi savunurken sağ iç Fernando ve sağ açık Onyekuru’nun da yardımıyla gayet başarılıydık. Corona daha fazla pozisyon yarattı zira sol iç Belhanda, Nagatomo’ya gereken yardımı yapmadı. Terim’e saygı duyuyorum ancak iki maçın ikisinde de takımın zayıf halkası gözüken Belhanda’nın oyunda bu kadar kalmasına da anlam veremiyorum. İlk maçta N’Diaye’nin ilk kartı görmesinin sebebi de Belhanda’ydı.

Eğer orada N’Diaye, Belhanda yüzünden o ilk kartı görmese, Porto’da da sahada N’Diaye olacaktı muhtemelen.

Bu arada dünün çok önemli bir karesine de değinmeden geçemeyeceğim: Michael Oliver, dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Sırası geldiğinde Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası finali yöneteceğine eminim. Dün tek bir hatası dışında da ders gibi bir maç yönetti İngiliz. En öğretici karesi de 52’de Linnes’e sarı kart gösteriş biçimiydi. Norveçli sağ bek feci bir hata yapmış, topu kaptırmış, çareyi sarı kartlık bir faul yapmakta bulmuş. Zaten çok üzgün. Oliver elinde sarı kartla geliyor ama morali bozuk Linnes’i bir de o incitmek istemiyor, çok açık. Sakince gösteriyor kartı, abartmadan... Süper Lig’in gerilerek, depar atarak kart şovu yapan hakemlerine güzel bir dersti bence o kare.