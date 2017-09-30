Uğur Meleke: Fenerbahçe puanı hak eden bir oyun oynamadı; sonucun kartlarla ilgisi yok

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 7. haftasında Akhisar deplasmanında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili, "Fenerbahçe puanı hak eden bir oyun oynamadı; sonucun kartlarla ilgisi yok" yorumunda bulundu.

Karşılaşmanın adamı olarak Akhisar'ın Portekizli futbolcusu Miguel Lopes'i işaret eden Meleke, sarı-lacivertlilerin oyununu 'yetenekli ve yaratıcı olmamaktan' dolayı eleştirdi.

30 Eylül 2017'de Uğur Meleke'nin Hürriyet'te Sahaya yetenek koymadan olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Akhisar, ligde bütüncül savunmayı en iyi uygulayan takımların başında geliyor.

Top rakiplerindeyken savunma-orta saha-hücum blokları arasındaki mesafeyi hiç açmıyorlar, zaten oyuncu tipleri de buna çok uygun. Orta üçlü Sissoko-Soner-Serginho defansif. İki açık oyuncusundan OIcan bek özellikli, Larsson ligin belki en sorumlu sol açığı.

Santrafor Henrique’yi de oyunda fazla tutmayıp, bir orta saha oyuncusuyla değiştirdi zaten Okan Hoca. Yani Manisa deplasmanına geliyorsanız, sete yerleşip, yavaş paslaşıp, Akhisarlılar’ın boşluk vermesini beklemek pek akılcı bir iş değil. Böyle disiplinli takımları yenmeniz için ortaya akıl koymanız lazım.

Seri düşünce koymanız lazım. Yetenek koymanız lazım. Dün Fenerbahçe’nin bunu başarabildiğini söylemek güç.

Mücadele yetmez!

Fenerbahçe, 3 haftadır 4-3-2-1 sistemiyle oynuyor, bir anlayış istikrarı yakalamış gözüküyorlar. Takımda sol açık-sağ açık yok, Valbuena-Giuliano ikilisi, Janssen’in arkasında duble oyun kurucu rolündeler. Merkezde kalabalıklar, seri ve kısa paslarla rakibi ortadan delmeye uğraşıyorlar. Herkes rolünü benimsemiş gibi, net bir oyun tanımı var gibi.

Ama Akhisarspor’u yenmek için pozisyon disiplini ve telepati yetmez, birinin çıkıp çalım atması, bir-iki yeteneklinin verkaca girip adam eksiltmesi, rakibinden daha zeki ve yetenekli olduğunu hissettirmesi gerek.

Faul bile tartışmalı

Dün sahadaki 22 adam içinde yeteneğini belli eden tek kişi, Akhisar’ın sağ beki Miguel Lopes’ti. Ne Giuliano’yu fark ettik sahada, ne Janssen’i. Valbuena da karşısında Lopes gibi çabuk ve akıllı bir rakip bulunca yok oldu. Onlar yok olursa siz büyük takım olduğunuzu hissettiremezsiniz zaten.

Sahaya yetenek departmanında fark koyamazsanız, mücadele departmanı kazanmanıza yetmez. Orada Akhisar sizi alt eder. Etti de zaten.

Hakem kararlarını değerlendirmeden peşinen söyleyeyim, Fenerbahçe puanı hak eden bir oyun oynamadı. Sonucun kartlarla ilgisi yok. Skrtel’in ikinci sarı kartla gelen kırmızısı doğru.

Alper’e kırmızı yanlış karar, iki tarafın da hareketi benzer, kart gereksizdi. Janssen’in sol açıkta ikinci sarı gerektiren bir müdahalesi vardı ilk yarıda. Soldado’nun da kırmızısı es geçildi.

Maçın adamı: M.Lopes

Lopes tekrar eski günlerine dönüyor gibi. Defansta stabil, hücumda çok akılcı. Eğer bu oyununu sürdürürse seneye Sporting’in kapısını bence büyük takımlarımız da çalacaktır.