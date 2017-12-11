Uğur Meleke: Beşiktaş 3 yıldır neden prese çözüm bulamıyor?

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Uğur Meleke, Beşiktaş’ın Kaayserispor ile berabere kaldığı maçın ardından, ‘’Güneş’in yanıtlaması gereken kritik bir soru var: Beşiktaş, neden 3 yıldır pres yapan hiçbir rakibe karşı çözüm üretemiyor?’’ dedi.

Kayserispor’un yoğun pres oyunu Fenerbahçe’ye, Başakşaehir’e ve Trabzonspor’a da yaptığını belirten Meleke 10 kişi kaldıktan sonra Kayseri’nin Beşiktaş’a taktiksel yerleşim dersi verdiğini ifade etti.

Uğur Meleke’nin 11.12.2017 tarihinde Hürriyet’te ‘’Şenol Güneş, neden prese çare bulamıyor?’’ başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

Guardiola’nın kenar hücumcularını pres yapmaya teşvik etmek için söyledikleri önemli: “İki seçeneğiniz var. Ya topu kaybettiğiniz anda 5-10 metre koşup baskı yapacak, rakibinizi rahat çıkartmayacaksınız. O zahmeti göstermiyorsanız karar sizin, o halde rakip bekle beraber 60 metre geriye koşacaksınız”

Kayserispor da hemen her büyük takıma karşı bunu yaptı; Fenerbahçe’ye, Başakşehir’e, Trabzon’a ve Beşiktaş’a... 10 kişi kalana kadar, yani ilk 50 dakika rakip sahada presten hiç vazgeçmediler. Beşiktaş’ı hemen hiçbir hücuma kolay çıkartmadılar. İlk 30 dakika sonunda Kayseri 15 uzun pas yaparken, Beşiktaş’ın 18 kez uzun vurmaya başvurmasının nedeni de buydu zaten. Şişirmeye mecbur kaldılar. Tabii bu noktada Şenol Güneş’in yanıtlaması gereken kritik bir soru var: Beşiktaş, neden 3 yıldır pres yapan hiçbir rakibe karşı çözüm üretemiyor? Neden bekler bayrak direklerine, kenar hücumcuları orta çizginin kıyılarına kadar gelip alanı genişletemiyorlar? Bu kadar yetenekli ve başarılı bir takımın 3 yıldır bu sorunu çözemiyor olması garip gerçekten…

Ders verdiler

50’deki kırmızı karttan sonra başka bir senaryo başladı doğal olarak... Sumudica’nın takımının artık pres yapma şansı yoktu ama bir taktiksel yerleşim dersi verdiler son 40 dakikada. Sapunaru savunmayı üçledi, Güray sağda, Atiba solda, 3-4-1-1 gibi yepyeni bir dizilişle, bir eksik olmalarına rağmen yine hiç fena değildi alan paylaşımları. Şenol Güneş’in bu bölümde de hamlelerde çok geç kaldığının altını çizmek lazım: Gökhan’ı çıkararak üçlü savunmaya dönüş ve Negredo’yu sahaya sürmek için 80’i beklemesi akıl almaz. İleriye gitme niyeti ve dahi şansı da olmayan Kayseri’ye karşı anlayış değiştirmek için 80’i beklemek, bir büyük hocaya yakışmadı.

Beşiktaş’ın sıkışan maçları açamamasında Güneş’in hataları kadar, tecrübeli oyuncuların sorumluluk almamasının da altını çizmek gerek: Bu kadar tutarlı bir savunma anlayışına karşı Beşiktaş maçı yalnızca 2 uzaktan şutla tamamladı. Üstelik bunlardan biri, Oğuzhan’ın tescilli şutu: Yerden, cılız ve kaleciye geri pas olamayacak kadar kötü! 7-8 yıldır üst düzey futbol oynayan Oğuzhan’ın şutlarını hiç geliştirmemiş olması üzücü.