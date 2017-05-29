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Uğur Kurt'un annesine, "Polis avukatının saatine zarar verdin" davası!

Uğur Kurt'u öldüren polise sadece 12 bin lira para cezası verilmişti

29 Mayıs 2017 22:45

İstanbul Okmeydanı Cemevi’nde bir yakının cenazesindeyken polis Sezgin Korkmaz’ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Uğur Kurt’un annesi Güllünaz Kurt, hâkim karşısına çıkacak. Yarın saat 10.30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın gerekçesi ise sanık Sezgin Korkmaz’ın avukatı Tolga Yurdakul’un Kurt ailesinden şikâyetçi olması.

Gazete DuvaR’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Kurt’un öldürülmesine ilişkin daha önce görülen bir duruşmada Kurt ailesinin avukatları olaya ilişkin görüntülerin incelemesinin Jandarma Kriminal laboratuarı tarafından yapılmasını talep ederken, sanık avukatı Tolga Yurdakul ise bu talepleri reddetmişti. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşanınca sanık avukatı Yurdakul, saat kordonunun koparıldığı gerekçesiyle Kurt ailesinden şikâyetçi olmuştu.

Uğur Kurt'u öldüren polise sadece 12 bin lira ceza verilmişti

Sanık avukatının şikâyeti üzerine Kurt hakkında 10 Şubat 2016 tarihinde ‘Basit yaralama ve hakaret’ iddiasıyla iddianame hazırlandı. Kurt, oğlunun ölümüne sebebiyet veren sanık polise verilen 12 bin 100 TL para cezası kararından 34 gün sonra bu sefer sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. 

Anne Kurt hakkında hazırlanan iddianameyi eleştiren Kurt ailesinin avukatı Aslı Kazan, bu iddianamenin sanık avukatı Tolga Yurdakul’un ‘gerçek dışı’ ifadeleri üzerine hazırlanan bir iddianame olduğunu ve iddianameyi hazırlayan savcının da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilip tutuklandığını belirterek şunları söyledi:

“O zamanki duruşma tutanağında avukat Yurdakul’un saatinin kırıldığına dair verdiği bir ifadesi yok. Daha sonrasında Yurdakul, 8 polis memuru ile birlikte duruşma çıkışında tuttuğu tutanakta da yine böyle bir ifade kullanmamış. Fakat Yurdakul daha sonra polis müdürlüğünde verdiği ifadesinde önceki tutanaklara ve beyanlara aykırı, gerçekdışı bir şikâyette bulunuyor ve böylece iddianame kabul ediliyor.”

"Duruşmadan bir gün sonra ameliyat olacak"

Hazırlanan iddianamede anne Kurt’un ifadesinin alınmadığını ve sorgusunun yapılmadığını da aktaran avukat Kazan şöyle devam etti:

"Bu iddianame, savcı tarafından tamamen şikâyetçi polis avukatı Tolga Yurdakul’un beyanlarına bağlı kalınarak yazıldıktan sonra dava açıldı. Ayrıca Güllünaz hanım uzun bir süredir kanser tedavisi görüyor. Yarın görülecek duruşmadan bir gün sonra kendisi ameliyat olacak."

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Uğur kurtGüllünaz KurtTolga Yurdakulsezgin korkmazkatildava

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