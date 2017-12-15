Uğur Kurt'u vuran polis memurunun, karara yaptığı itiraz reddedildi

Okmeydanı Cemevi’ndeki cenaze törenine katılmak için bekleyen Uğur Kurt'u vuran polis memuru polis Sezgin Korkmaz'ın, 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ve 12 bin 100 TL 'ye çevrilen adli para cezası ile 19 bin 703 TL olan yargılama sürecindeki masraflarına yaptığı itiraz reddedildi.

Okmeydanı Cemevi'nde katıldığı cenaze töreninde polis memuru Sezgin K.'nın silahından çıkan kurşun Uğur Kurt'un ölümüyle yol açmıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mahkeme, sanık Sezgin K.'yı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, mahkeme heyeti, verdiği hapis cezasını 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. Yargılama süresince yapılan masrafların ise 19 bin 703 TL olduğunu belirten mahkeme, bu masrafların da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

Karara sanık polisin avukatı Tolga Yurdakul itiraz ederek dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Kararı inceleyen bölge idare mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı oy çokluğuyla onadı ve yapılan itirazı reddetti. Karara hakim üyelerden biri karara karşı oy kullandı ve sanık polisin beraat etmesi gerektiğini belirtti.