Uğur Kurt toprağa veriliyor



Okmeydanı'nda dün Soma protestoları sırasında polis müdahalesi sırasında başından vurularak öldürülen Uğurt Kurt'un cenazesi bugün toprağa verilecek. Kurt için önce dün vurulduğu Okmeydanı Cemevi'nde tören düzenlenecek. Ardından cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verilecek.

Uğur Kurt dün Okmeydanı'nda Berkin Elvan ve Soma'daki maden faciası için düzenlenen protestolar sırasında cenaze için bulunduğu Okmeydanı Cemeevi'nde polisin açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Kurt akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Dün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı kentlerde Uğurt Kurt'un ölümünü protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Okmeydanı'ndaki gösteriye polis biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale etti, çok sayıda kişi yaralandı. Göstericiler polise molotof kokteyli ve taş attı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Okmeydanı'nda vurulan 30 yaşındaki Uğur Kurt'la ilgili olarak, "Eğer bir polisin silahından çıkan kurşunla, hiç günahı olmayan, meseleye uzaktan bakan bir yurttaşımız, seken kurşunla dahi yaralanmış dahi olsa böyle bir olaya adı karışanların derhal adliye önüne çıkartılmasını ve gereken cezaların verilmesini temenni ediyorum" dedi.

Uğur Kurt'un ölümü Alman basınında geniş yankı buldu. Gazeteler haberi şu başlıklarla duyurdu:

Bild: 'Gösterici başından vurularak öldürüldü. Peki, bu olay Türkiye'yi kaosa sürükler mi? Başbakan Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Türkiye'de hava yine geriliyor.'

Tagesschau: 'Gösterilere katılmayan Uğur Kurt polis kurşunuyla vuruldu. Hükümet olayın araştırılacağını açıkladı. Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülert Arınç'tan geldi. Türkiye'de Soma faciasının ardından durum gergin."

Die Welt: 'Türkiye'de maden kazasını protesto gösterilerinde bir vatandaş başından vurularak öldürüldü. Görgü tanıkları gerçek mermi kullanıldığını söylüyor. Olay soruşturulacak."

Rheinische Post: 'İstanbul'daki gösterilerde bir vatandaş başından vuruldu. İstanbul Valisi Mutlu gelişmeyi Twitter üzerinden 'Uğur Kurt'u kurtaramadık' mesajıyla duyurdu.'