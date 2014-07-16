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Uğur Kurt soruşturmasında savcı krizi

Kurt’un ölü muayene tutanağındaki savcı ile soruşturmayı yürüten savcının aynı olmadığı ortaya çıktı

16 Temmuz 2014 12:34

Okmeydanı Cemevi'nin bahçesinde polisin silahından çıkan kurşunla vurulan Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 'savcı krizi' yaşandı.

Kurt ailesinin avukatları, ateş eden kişinin polis memuru olması nedeniyle soruşturmanın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Memur Suçları Bürosu’na verilmesini talep etti. Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Sorumlu Başsavcıvekili Orhan Kapıcı ise, “Soruşturmanın ölü muayene işlemi yapan, ilk soruşturma talimatını veren savcı tarafından yürütülmesi gerekmektedir” dedi. Ancak Kurt’un ölü muayene tutanağındaki savcı ile soruşturmayı yürüten savcının aynı olmaması dikkat çekti.

 

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