Uğur Kurt cinayetinde polisin 20 kilo dediği silah 1,5 kiloymuş

Okmeydanı'nda cemevi bahçesinde beklerken polis kurşunuyla can veren Uğur Kurt'un ölümünden sorumlu tutulan polis Sezgin Korkmaz’ın duruşmada 20 kilo ve tüplü olduğu için kullanmadığını söylediği boya veya saçmalı bilye atan FN silahının ağırlığının 1.4 ila 2.3 kilo arasında olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, sanık polis Korkmaz’ın bu beyanı üzerine mahkeme emniyete 2. kez yazı yazarak silahın tüplü olup olmadığını sordu ancak emniyet 3 aydır cevap vermedi.

Sanık polis Sezgin Korkmaz’in Uğur Kurt’u öldürdüğü için “olası kastla adam öldürmek” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşmasında, Kurt ailesinin avukatı Turgut Kazan polis Korkmaz’a savcılıkta FN silahı ile olaylara müdahale etmek için aracın arkasında oturduğu beyanını anımsatarak, “Niçin FN silahı ile müdahale etmedin” diye sormuştu. Korkmaz da karşılık olarak, silahın FN silahlarının genellikle araca monte edildiğini ancak kendilenin silahının o gün monte edilmediğini söyledi. Kokmaz ayrıca silahın 20 kilogram ağırlığında olduğunu da iddia etti. Mahkeme bunun üzerine ara kararında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak FN silahının teknik özelliklerinin fotoğrafları ve ölçüleri ile gönderilmesini istedi.

Emniyetten cevap yok

Emniyet, mahkemeye yazdığı cevap yazısında silahın 1.41 ila 2.3 kilogram arası değiştiğini belirtti. Sanık Korkmaz’ın silahın 20 kilo ve tüplü olduğu beyanları üzerine mahkeme emniyete bir yazı daha yazdı. Mahkeme yazıda silahın tüplü olup olmadığının araştırılıp cevabın duruşmanın görüleceği 1 Ekim tarihinden önce gönderilmesini istedi. Ancak bugüne kadar emniyetten henüz bir yanıt gelmedi.