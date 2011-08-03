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Uğur Kaymaz'ı anan 4 öğretmen tutuklandı!

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ı anan 4 öğretmen tutuklandı...

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Uğur Kaymaz 2004 yılında  Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasıyla birlikte PKK'lı olduğu gerekçesiyle bedenine saplanan 13 mermiyle hayatını kaybetmişti. Uğur Kaymaz'ı anan 4 Eğitim Sen üyesi öğretmen için açıklama yapan Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, "Ne gariptir ki, 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ı bedenine saplanan 13 kurşunla infaz edenler beraat ettirilirken, yaşanan bu olaydan 6 yıl sonra ailenin acısını paylaşmaya gidenler cezalandırılmaktadır" dedi.

Uğur Kaymaz'ın anısına Eğitim-Sen Kızıltepe Temsilciliğince geçen yıl yapılan anmaya katıldıkları belirlenen Kızıltepe Eğitim-Sen Temsilcisi Salih Kuday, Eğitim-Sen eski yöneticisi Mehmet Ali Çiçek ve üyeler Abdülkadir Demir, Erdal Çam gözaltına alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları Kızıltepe Asliye Ceza Mahkemesince ''yasadışı örgüt propagandası'' yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.


Öldüğünde 12 yaşındaydı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2004'te güvenlik güçlerince öldürüldüğünde Uğur Kaymaz 12 yaşındaydı. Babasıyla birlikte PKK'lı olduğu gerekçesiyle öldürülmüştü. Ona ateş eden polis memurları ceza almadı. Bu yüzden yıllardır bölgede halkın öfkesi dinmiyor. Her yıl Uğur Kaymaz ve babası için anma töreni düzenleniyor.


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