Uğur Kantar'ın Adli Tıp raporuna ailesinden itiraz

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

Avukat Bülent Teoman Özkan, kışlada “disko” diye tabir edilen disiplin cezaevinde işkence sonucu hayatını kaybeden er Uğur Kantar’la ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz edeceklerini söyledi. “Eksik rapor itirazında bulunacağız” diyen Özkan, Uğur Kantar’ın darp edilmesinin raporda yer almadığına dikkat çekti.

Kantar’ın davası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından takip ediliyor.



Eller kelepçeli güneş altında saatlerce



Kantar ailesinin avukatı Bülent Teoman Özkan, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun son duruşmaya yetişen Adli Tıp Kurumu raporunu ve bundan sonra atılacak adımları T24’e değerlendirdi.

Kurumdan gelen raporda ölümün, “güneş çarpması ve buna bağlı komplikasyonlara” bağladığına dikkat çeken Özkan, “Bizim için bu raporda eksik olan darp olayına değinilmemiş olması. Dövüldüğünü gören 20 tanığımız var. Mahkemeye eksik rapor itirazında bulunacağız. Konuyu, meslektaşlarla değerlendireceğiz. Ayrıca alternatif rapor da isteyebiliriz” dedi.

Özkan, "Uğur'un 40-50 derece sıcaklık altında, elleri kelepçeli bir şekilde tutulduğuna dair tanıklar var. Bu, bir işkencedir” dedi.

Er Uğur Kantar’ın ölümü TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nca incelendi ve rapor yapıldı. Kıbrıs’ta askerliğini yaptığı sırada "disko" diye tabir edilen disiplin koğuşunda işkence sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Girne Askeri Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

6-7 aydır beklenen Adli Tıp Kurumu son duruşmaya yetişti. Duruşma, 9 Kasım 2012 tarihine ertelendi.